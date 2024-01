Un abogado de bajo perfil defiende a Laura Sarabia del lío del polígrafo a su exniñera

Su defensor Jorge Gómez busca demostrar que la directora del DPS no dio la orden y tiene la ventaja de que quien podría un testigo clave en su contra está muerto

La novela del caso del polígrafo en la Casa de Nariño que tiene a Laura Sarabia, exjefa de despacho de Petro y actual directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), como protagonista, ya va para un año y siguen saliendo nuevos capítulos. El último se dio ayer 18 de enero cuando la propia Sarabia asistió a la Fiscalía para rendir interrogatorio por el caso de abuso de autoridad del que la acusa la exniñera de su hijo, Marelbys Meza.

Antes de entrar al recinto y con la tranquilidad que la ha caracterizado durante todo el proceso, Sarabia aseguró que no ordenó, no podía hacerlo y no fue iniciativa suya ningún polígrafo. Al salir de la diligencia, el que tuvo el espacio para pronunciarse fue quien lidera su defensa, Jorge Mario Gómez Restrepo. Un abogado de la Universidad Libre que se dedica al derecho penal desde hace más de 20 años.

A pesar de contar con una amplia experiencia como penalista, Gómez no es especialmente conocido para el gran público de Colombia, puesto que, justamente, el de Sarabia es el primer caso mediático en el que es protagonista. Tampoco es de aparecer mucho en medios de comunicación o de pronunciarse constantemente a través de las redes sociales como sí lo hacen la gran mayoría de los abogados reputados del país. Tanto así que su cuenta de X la creó recién en junio de 2023 cuando todavía se llamaba Twitter y desde entonces la ha utilizado única y exclusivamente para referirse al caso de Sarabia.

COMUNICADO DEFENSA LAURA SARABIA

Como defensor de Laura Sarabia Torres solicité a la Fiscalía el pasado 22 de noviembre que fuera escuchada en interrogatorio, en el proceso que asumió la Fiscalía Delegada ante la Corte. pic.twitter.com/bc024K1Pgp — JORGE MARIO GOMEZ RESTREPO (@JORGEMARIOGOMER) November 29, 2023

El interrogatorio fue solicitado por la defensa liderada por Gómez y con él, Sarabia renunció a su derecho a guardar silencio. Se sabe que se presentaron pruebas que tenían la intención de demostrar que la directora del DPS no tuvo nada que ver con el procedimiento del polígrafo, el cual ya se llevó por delante a Carlos Feria, exjefe de seguridad de Petro, en el que terminó salpicado el exsenador y exembajador en Venezuela, Armando Benedetti y en el que murió el teniente coronel Óscar Dávila, quien sería un testigo clave en el caso.

En las declaraciones que leyó a los medios Laura Sarabia destapó sus cartas. Siguiendo el libreto de su abogado expresó su interés en limpiar su nombre y lavarse las manos de cualquier responsabilidad frente al polígrafo al que fue sometida la niñera.

La directora del DPS y exsecretaria de Petro Laura Sarabia llegó a la @FiscaliaCol donde afirmó: “reitero que no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo"#SomosVerdad pic.twitter.com/e8tBVoZv71 — La Hora de La Verdad (@Horadelaverdad) January 18, 2024

