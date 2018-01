Tus ojos, Dolores, me hipnotizan

Aquí tienen una imagen sin movimiento alguno. Congelada. Por más que observes su rostro, ella no parpadeará o, en todo caso, aprovechará la décima de segundo en que lo hagas tú para lubricar también sus ojos.

Presten atención a sus manos, la izquierda sobre el mástil y la derecha sobre las pastillas, junto a la ranura del puente, en una posición intimidante, como si hablaran por su cuenta, completamente al margen de los intereses de su dueña. Todo es silencio alrededor de la mujer: los labios, paradójicamente cerrados, permanecen mudos, lo mismo que sus canciones, cuyas letras erizaban la piel, el pelo oscuro y la pared de fondo, colocados ahí para que digan algo, aunque no dicen nada excepto lo obvio: que Dolores O’Riordan fue una cantante. ¿Acaso podría haber sido otra cosa? Hay nombres que merecerían ser el título de una novela, incluso el de toda una saga. El de esta artista es uno de ellos. The Cranberries, no se cansan los labios de decirlo.

Publicidad

Recorres la imagen una y otra vez desde el centro a la periferia y desde la periferia hacia el centro sin dar con el misterio que se oculta tras la pose algo forzada, cuando no claramente artificial, que busca el contraste entre la belleza de la protagonista y el estupendo caos emocional que transmitían sus cuerdas vocales.

Percibimos en toda esa moderación un punto de locura que está y no está y que tratamos de localizar en vano aquí o allá. Finalmente, rendidos, detenemos la vista en sus ojos, evocadores de los océanos más profundos, y en los que ya no podemos evitar perdernos.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!