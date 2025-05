Turbaco, el pueblo que esperó 40 años para que le pavimentaran su primera calle con un programa social

.Publicidad.

Durante décadas, La Conquista uno de los barrios más populares de Turbaco, fue una zona marcada por el polvo. Y por el barro. Un barrio de calles sin nombre fijo, donde el agua estancada duraba más que las promesas políticas. Cada invierno, los vecinos repetían la rutina: palos para apoyarse, piedras para no hundirse, bolsas plásticas en los zapatos. El pavimento era una idea remota, casi una fantasía que pasaba, si acaso, por otras partes del municipio. Pero en este mayo, eso está cambiando.

Apareció una calle. Larga no era. Apenas 160 metros de pavimento rígido y 320 metros de andenes con sus bordes. Pero en ese tramo breve había algo más que concreto: estaba el alivio de no pisar más lodo. Estaba, sobre todo, la sensación de haber sido tenidos en cuenta.

El día que había que inaugurarla el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, llegó temprano. No con aires de ceremonia, sino caminando entre la gente, saludando como quien regresa a un barrio propio. Junto a él, la alcaldesa de Turbaco, Claudia Espinosa, lo acompañaba en la entrega oficial de la obra. No era un acto aislado: era el primer resultado visible del programa Compi, una iniciativa que mezcla inversión pública y participación comunitaria. La gente no solo ve cómo llega la maquinaria; también pone el hombro, propone y trabaja.

“Esto lo hicimos entre todos”, eran las palabras que se les escuchaba a los vecinos, que hicieron parte de los equipos de trabajo.

En total, la Gobernación de Bolívar invirtió 176 millones de pesos, y la comunidad puso otros 18 millones, entre aportes y trabajo voluntario. En un país donde las obras públicas suelen pasar por encima de los barrios en vez de atravesarlos, este modelo parece una rareza. Pero en Turbaco, se volvió la prueba de que otra forma de hacer infraestructura es posible.

El barrio celebró esa primera calle pavimentada con el programa social como si fuera una fiesta de diciembre. Hubo champeta, hubo comida, hubo baile. Los niños estrenaron la calle como pista de patinaje y como cancha de fútbol. Algunas mujeres sacaron sillas para sentarse al sol. Muchos de los que allí viven nunca pensaron ver pavimento en su pueblo.

La escena no era menor. Para muchas familias esta calle representa el fin de una espera de más de cuatro décadas. Significa poder salir a la tienda sin embarrarse, llevar a los niños al colegio sin resbalar, barrer por gusto y no por desesperación.

El plan de pavimentación que sigue contempla más de siete kilómetros nuevos, la construcción de dos megacolegios (Buena Esperanza y Docente), la solución definitiva para Altos de Plan Parejo y mejoras para los corregimientos. “Esto es solo el comienzo”, insistió el gobernador Arana.

Aquel día el gobernador parecía no tener prisa. Recorrió cada tramo de la obra, habló con los vecinos, escuchó sus historias. No prometió lo imposible, pero sí habló con claridad de lo que viene: más calles, más espacios comunitarios, más inversión en los sectores que durante años se sintieron al margen.

La jornada cerró igual que empezó: con música, con risas, con la certeza de que algo se movió. Tal vez sea prematuro decir que Turbaco cambió. Pero en La Conquista, al menos, cambió el suelo. Y eso ya es bastante. Porque ahora, por primera vez en cuarenta años, hay una calle que no se evita: se camina. Que no se barre por resignación: se cuida. Que no duele: se celebra.