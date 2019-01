Trump interviene en Venezuela: apoya a Guaidó

El Vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, en nombre de Donald Trump, apoyó las restricciones las manifestaciones que se harán en Caracas y en todo el país este 23 de enero, fecha en la que se conmemoran 61 años de la caída de Marcos Pérez Jiménez. En un duro mensaje el Vice llamó “Dictador ilegítimo” a Maduro quien se posesionó como presidente de Venezuela por tercera vez consecutiva en los primeros días de enero. “En nombre del presidente Donald Trump y de todo el pueblo estadounidense, permítanme expresar el apoyo inquebrantable de Estados Unidos mientras ustedes, el pueblo de Venezuela, levanta sus voces en un llamado a la libertad” Dijo Pence quien además apoyó y reconoció el poder de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea quien se declaró presidente de Venezuela. Esta es la declaración completa del Vicepresidente norteamericano:

As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad. pic.twitter.com/ThzIAqBoRn

— Vice President Mike Pence (@VP) 22 de enero de 2019