Tributar por comerse un huevo al desayuno, pero no por hacer bombas: así están las cosas

Desde el primero de enero del 2018, los colombianos debimos asumir un golpe importante en nuestras finanzas. El IVA que hasta el 31 de diciembre de 2017 estaba en el 16% creció tres puntos porcentuales y quedó en 19%. El tercero más caro de América Latina, solo superado por Uruguay y Argentina.

Hoy, solo un año después de este gran golpe, nuestro gobierno nos ha sorprendido con una nueva propuesta: señor contribuyente, este gobierno va a rebajar el IVA de forma progresiva, de modo que en el 2019 solo pagará el 18% y esperamos llegar en 2021 al 17%. Sería una buena noticia si no supiéramos que de eso tan bueno no dan tanto. Lo triste es que se va a cobrar IVA por la carne y hasta los huevos. ¡Hágame el favor!

Publicidad

Esto no sería problemático si Colombia, de acuerdo con el Banco Mundial, no fuera el cuarto país más desigual del mundo, superado únicamente por Sudáfrica, Haití y Honduras. La desigualdad en Colombia significa que mientras un congresista se gana más de $30.000.000 al mes, un asalariado recibe solo $781.242, es decir, treinta y ocho veces menos.

En una familia promedio de cuatro personas, en donde solo una trabaja, cada miembro debe sobrevivir con $195.310 al mes, es decir, al día tendría solo $6.510. Habrá que calcular cuántas tazas de “agua de panela” podrán beber sin perder el dinero para el “arriendito”. Y quizás si alcanza comprar buñuelos y natilla a fin de año. Ahora, si usted y yo debemos pagar 18% más por una libra de panela, lo único claro es que tendremos 18% menos panela para consumir al mes.

Los impuestos son tributos que se deben pagar al Estado para que proteja nuestros derechos fundamentales, para que nos brinde seguridad, en fin, para que nos garantice vivir en un Estado de derecho. Y hay que decirlo, en Colombia las personas de clase baja y media-baja, que son más del 70% de la población, no ven ni en las curvas dicha protección y son quienes más tributos aportan al Estado.

Que el Estado colombiano tiene un déficit nos dicen “los que saben”, pero lo que no nos dicen es que el Estado tiene un déficit por la corrupción, los malos manejos, los altos sueldos de los congresistas, y las frecuentes y constantes violaciones de los derechos humanos que cometen quienes nos deberían proteger.

Gravar la canasta familiar con un IVA del 18% no solo es violento también es indigno y una masacre; pero cuando nos atrevemos a decir esto nos callan la boca diciendo que en “su” proyecto de ley contemplan compensar a los más pobres, y que a partir del 2019 y de forma bimestral el Gobierno transferirá una suma fija a cada familia de menores ingresos. Suena bien, ¿verdad? Pero lo que quiere decir eso es: quizás y si está de buenas, a una familia pobre —de verdad— le darán unos cuantos pesos; y el resto lo invertirán en pobres como los de Agroingreso Seguro.

Dentro de las pocas cosas que no quedarán gravadas con IVA están la bienestarina, las vitaminas, los antibióticos y la sangre humana. ¿Saben qué otras cosas no quedarán gravadas? Los materiales explosivos, las herramientas militares, las armas y “otros elementos al servicio y fabricación del material de guerra”. ¡Hágame el bendito favor! Hay que tributar al Estado por comerse un huevo al desayuno, pero no por hacer bombas.

Entonces, vuelven las preguntas: ¿qué tipo de país estamos construyendo?, ¿hacia dónde vamos?, ¿premiar la guerra y castigar a quien quiere comer es el camino que queremos recorrer?

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!