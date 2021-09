Tres fichajes de Avianca para volver a coger vuelo en Colombia

.Publicidad.

Avianca ha avanzado en consolidar un equipo pensado a la medida del CEO chileno Adrian Nehauser y su plan de recuperación para sacar a la aerolínea del capitulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos. Su junta directiva ya hizo oficial la nueva terna de fichajes ejecutivos con la que quieren voltear la situación y devolverle el prestigio en Colombia:

En reemplazo a María Paula Duque, la hermana del presidente Iván Duque, ex Chief of Service de Avianca, llegó el ex asesor macroeconómico del ministerio de hacienda y del Banco de la República, Javier Gutiérrez, quien fuera jefe de gabinete del exministro Carrasquilla desde el 2019. Sus 15 años de experiencia en el sector público pesaron en el proceso de selección a dicho cargo que mucho tendrá que trabajar con las relaciones estatales de la aerolínea.

Por su lado, la Vicepresidencia Ejecutiva de Avianca pasa a manos de Fernando Lara, una cara muy conocida y de confianza en la aerolínea, pues en esta ha trabajado largos periodos de su vida. Lara ejerció un cargo directivo por 18 años en la salvadoreña Taca, antes de fusionarse con Avianca en el 2010, cuando pasaría a ser vicepresidente de Información y tecnología de la nueva compañía en Bogotá. Duró 6 años en ese puesto antes de saltar a Air Canada, Interjet y de estar al frente de una consultora internacional. Once años después de su salida de Avianca, Lara regresa a ejercer el segundo puesto más importante de la compañía.

Finalmente, el nuevo CEO de Avianca Cargo es Gabriel Oliva, un gran fichaje a su competencia LATAM, de donde llegó con una experiencia directiva de 10 años siendo vicepresidente de la filial de carga para Norte América, Europa y Asia.

