- Tres familias millonarias de Venezuela que sobrevivieron al chavismoy se preparan para la transición

Los Vollmer de Ron Santa Teresa, los Zubillaga de Farmatodo y los Mendoza de Polar se mantuvieron con Chávez y Maduro y hoy esperan cambios con Delcy Rodríguez

Con la llegada del socialismo del siglo XXI fueron cientos las empresarios venezolanos golpeados por la nacionalizaciones de Chavez, el cambio drásticos de las reglas de juego económicas y la arbitrariedad del poder durante casi 25 años que los llevó a cerrar sus empresas, a salir del país con sus patrimonios o con las manos vacias y recomenzar la vida en otros países. Pero hubo al menos tres emblemáticas empresas, centenarias, cuyos herederos lograron montárse sobre las olas del nuevo régimen y navegar: los Vollmer del ron Santa Teresa, los Zubillaga de Farmatodo y los Mendoza del Grupo Polar –cervezas Polar y harina P.A:N-. Al tiempo que han sostenido sus negocios en Venzuela se han expandido internacionalmente y con mucho éxito.

Alberto Vollmer es la cabeza del emporio que destila el Ron Santa Teresa con 230 años de historia. Nació en la hacienda Santa Teresa en 1796 y no han parado de destilar. A sus 54 años es la figura visible de la quinta generación. Logró acuerdos con Chavez en medio de los señalamientos despectivo de oligarcas parasitarios y viendo la pérdida de dos tercios de las tierras de la hacienda familiar.

Alberto Vollmer con el ron más icónico de Santa Teresa, el 1976

A diferencia de muchas compañías tradicionales que se han visto forzadas a emigrar o venderse, Santa Teresa ha seguido ahí, resistiendo invasión de tierras y presiones económicas, pero la dirección familiar optó por mantener la operación y su compromiso con el país. Su incónico ron añejado en barricas de roble se exporta a más de 90 países al tiempo que apoyan proyectos sociales como el Proyecto Alcatraz y Rugby Santa Teresa, programas que promueven la reinserción social de los exprisioneros a través del deporte y la formación en valores que han sido reconocidos internacionalmente.

No han acetado pferta de compras internacionales como de Ron Bacardi y esperan ahora con mayor razón los nuevos aires que están por llegar.

Los Zubillaga que blindaron Farmatodo

El grupo Zubillaga Herrera sintió pasos de animal grande cuando el socialismo del siglo XXI encontró que echar mano a las empresas rentables era la solución para responder a las promesas populistas. De inmediato el grupo le dio un giro a Farmatodo y buscó crecer por fuera del país y, sobre todo, fuera de las redes del chavismo.

Con la llegada de Chávez al poder, Rafael Teodoro Zubillaga, el fundador, se había trasladado a vivir a Madrid desde donde manejaba la holding de la compañía, “Premier Pharma Holding” y veía el acoso socialista que marcó la salida hacia Colombia y entregar la gerencia del negocio a Teodoro, el hijo menor, de la cuata generación. En el 2007 ya tenían presencia en Colombia, ya había adquirido Farmacity, en el 2008 ya estaban en Bogotá.

Teodoro, el menor de los Zubillaga, hizo de Farmatodo un éxito en Colombia

En una década el despegue fue sostenido y exitoso, le ofreció al mercado el servicio 24 horas y compitió con la chilena Cruz Verde y la marca fue reconocida en Colombia con sus seis decena de tiendas en Bogotá, las capitales de la Costa y Villavicencio.

En el 2018 Farmatodo fue una de las elegidas por Chávez para caerles con todo en su programa radial “ Aló Presidente”. Al mincoercio que en ese entonces era William Contreras le dijo que la cadena está especulando y es “una asalto a mano armada contra el pueblo”.

Esta fue la banderilla para acelerar la entrada a Argentina y seguir creciendo en Venezuela donde hoy tiene 170 farmacias y se esperan mejores aires en la transición que favorecerá la iniciativa privada.

Los Mendoza que lograron adaptarse con arepa y cerveza

El grupo económico Polar, de la familia Mendoza, además de alimentos produce cerveza. La más icónica de las harinas para hacer arepas y de ahí en adelante todo cuanto los venezolanos consumen día a día. Después de Pdvsa, es la más grande del país y la que más trabas tuvo durante el régimen de Nicolás Maduro.

“Pelucón” y “traidor” llamó Maduro en 2017 a Lorenzo Mendoza Giménez, al heredero de Lorenzo Alejandro Mendoza Feury, fallecido cuando él tenía 30 años. Maduro lo veía como “presidenciable” por su don de gentes y un sentido social empresarial reconocido como excepcional. La “guerra económica”, dejó a la empresa de 34.000 empleados y el 3,3 % del PIB, al borde de la quiebra. Habían despedido 15.000 empleados. Según el New York Times, la intermediación del entonces vicepresidente Tareck El Aissami y la poderosa primera dama Cilia Flores, hoy detenida en Nueva York, logró un acuerdo para que se acabara la persecución. Él se aislaba de la política. Y así ha sido hasta sus 60 años de la actualidad.

Lorenzo Mendoza superó todo pensando siempre en crecer su empresa

Crecer ha sido siempre el propósito empresarial de Lorenzo Mendoza. Por eso Polar llegó a Colombia. No por temor a perder su patrimonio en Venezuela, ni a ser expropiada. Había aterrizado antes que el chavismo y en manos del joven presidente del grupo era un alfil de la internacionalización.

En Colombia creció. En la planta de Faca se produce algo más de 140.000 toneladas de harina anuales, de las cuales 10 % se dedica a la exportación a Chile, Perú, Ecuador, Panamá y algo del Caribe. El resto se queda en Colombia, donde Harina P.A.N. lidera el mercado, y donde el consumo per cápita anual de harina es de 4 kilos, lejos de los sudafricanos o venezolanos que son los mayores consumidores a nivel mundial. Aunque parezca que los colombianos comen mucha arepa.

Ahora Mendoza sin perder su foco en la cerveza ha apostado a crecer con pastas con las marcas Candor, Campesina, Buena Mesa y 3 Castillos y producción propia, en plantas que adquirió en Barranquilla a una empresa con 163 años de existencia, la cartagenera Rafael del Castillo y Cía S.A (RCC). considerada la más antigua del país.

Con la transición politica que parecería inevitable con la entronización de Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores se abrirá un nuevo horizonte a estos y otros empresarios del sector privado que supieron esperar y navegar con el viento en contra

