Trastornos mentales letales

Alarma en aumento: ¿Qué nos dice el incremento de muertes por trastornos mentales en nuestra sociedad? En la salud mental nos jugamos el futuro

El más reciente informe del DANE sobre estadísticas vitales (25 de septiembre de 2025) pone sobre la mesa una alerta ineludible: las muertes asociadas a trastornos mentales y del comportamiento se han multiplicado por cinco entre 2015 y 2024. En solo una década, pasamos de 1.259 fallecimientos a 6.593. La tasa de mortalidad por estas causas creció de 2,7 a 12,5 por cada 100.000 habitantes. Un fenómeno que exige atención urgente y profunda reflexión pública.

El aumento es particularmente notorio en la población mayor de 60 años, donde las demencias —en especial el Alzheimer— representan el 66% de los fallecimientos por trastornos mentales. Le siguen la demencia vascular y otros tipos de deterioro cognitivo, que en conjunto suman otro 29%. Es decir, el 95% de las muertes por esta categoría afecta a personas mayores, en un país que envejece rápidamente.

Este incremento coincide con otra transformación estructural: la caída de los nacimientos. Entre 2015 y 2024, se registraron 207 mil nacimientos menos, una reducción del 31 %. La cifra de nacidos vivos en 2024 —453.901— es la más baja de la última década. La caída de la natalidad y el envejecimiento de la población se reflejan, entre otras cosas, en la reducción sostenida de matrícula escolar y el cierre de instituciones educativas.

¿De qué se mueren los colombianos? Las principales causas siguen siendo las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades cerebrovasculares, las afecciones respiratorias crónicas y, en cuarto lugar, los homicidios. Con 14.000 asesinatos registrados en 2024, el país mantiene una de las tasas más altas del mundo: 26 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Aunque la tasa de suicidios en Colombia (5,8 por cada 100.000 habitantes en 2025) sigue siendo relativamente baja en comparación con países como Bélgica o Japón (por encima de 17), el aumento sostenido resulta preocupante. En 2024 se registraron 3.066 suicidios, con mayor incidencia entre jóvenes de 20 a 39 años. A esto se suma una violencia estructural igualmente alarmante: los homicidios. Esta violencia, ejercida y sufrida en su mayoría por personas jóvenes, refleja los efectos de la exclusión, el desempleo, la deserción escolar y los conflictos vinculados al narcotráfico y otras economías ilegales. El riesgo del suicidio y la violencia homicida afectan a la juventud colombiana.

La conjunción de estos datos habla de un doble fenómeno: por un lado, un país que envejece aceleradamente y, por el otro, una sociedad en la que crecen la soledad, el estrés, la inseguridad económica y las brechas de atención en salud mental. El aumento de los trastornos mentales no es solo una expresión clínica: es también un síntoma de una crisis social más amplia.

Es hora de una respuesta colectiva que articule salud pública, educación, entorno digital y economía del cuidado, reconociendo la importancia de los datos para diseñar políticas más humanas e incluyentes.

También en la salud mental nos estamos jugando el futuro.

