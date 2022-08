Transporte, alojamiento y comida: lo que nos debería cubrir una EPS por pagarles millones al año

Por: Francisco Alberto Bejarano Moreno |

agosto 24, 2022

La fuente de esta información es el noticiero El Imparcial de la emisora Cristalina estéreo de la Mesa Cundinamarca, en entrevista con el doctor Diego Escobar, exalcalde y exsecretario de salud.

Dice el doctor Diego Escobar, que la corte constitucional ha recalcado una vez más, que si usted está afiliado a una EPS en régimen contributivo o subsidiado y carece de recursos para asistir a una cita médica, laboratorios o procedimientos médicos fuera de su lugar de residencia, las EPS están está obligadas a cancelar los gastos de trasporte, alojamiento, alimentación no solo del paciente sino también del acompañante.

También expresa el doctor Diego Escobar que las EPS siempre van a negar el pago de estos recursos, pero que para eso ya las tutelas presentadas por personas reclamando este derecho, se han cumplido. Él se ha convertido en un medio gratuito de asesoría para quien quiera solicitar un pago de estos gastos que seguramente serán negados, y por medio de las tutelas obligan a estas EPS a pagar los costos al paciente que son mayoría sin recursos económicos.

Es importante que el paciente presente las pruebas de los costos ocasionados para estos procedimientos médicos. Es obligación de la EPS dar el trasporte, el hospedaje, la alimentación de ese paciente y del acompañante en caso de que la enfermedad, discapacidad, la patología, la edad o condición médica o económica lo requiera. ¿no saldrá mas barato llevar los especialistas al sitio de residencia del paciente?

Hace mucho tiempo como periodista he llamado la atención a las EPS, porque los pacientes no son atendidos en su lugar de residencia y son remitidos sin tener en cuenta que la movilización genera costos que muchos no tienen disponible. Por otra parte, los pacientes y familiares son convertidos en pelotas de fútbol que son obligados a viajar y endeudarse para poder ayudar a su familiar enfermo, que nunca tiene respuesta clara de los que están obligados a atenderlos y se cometen muchos abusos por parte de algunos galenos y enfermeros y por lógica personal administrativo de IPS y Hospitales que no tienen la condiciones ni de salubridad, ni los profesionales especializados, que pongan fin a las patologías, sino que entregan paños de agua tibia y exigen paciencia. Muchas personas mayores no son tenidas en cuenta para enviarlas a citas en donde ellos no pueden asistir por falta de acompañantes y dinero para viáticos.

El doctor Diego Escobar exalcalde de Girardot y exsecretario de salud, muy amablemente entrego su número WhatsApp 302 284 6182 y él le remitirá los formatos sugeridos y utilizados por el para el de cobro pago y el formato para la tutela al que los requiera. El suscrito ya tiene los formatos en el email [email protected] para compartirlos al que los necesite.

Las EPS tienen diez días para responder y el doctor Escobar sugiere que seguramente les contestaran negando el derecho, razón por la cual habrá que presentar una tutela.

El doctor Diego Escobar solicitó a los medios de comunicación ayuda para hacer conocer esta información, para que las EPS cumplan sus obligaciones y procuren mejorar los servicios atendiendo a las personas en su lugar de residencia, no solo con especialistas sino utilizando a quienes pueden prestar servicios de laboratorio rayos x y otras, que están atendiendo en muchos municipios de Colombia, pero se niegan en ocasiones porque tienen miedo a las EPS que no les pagan como se dice en noticieros de medios de comunicación.