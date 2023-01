.Publicidad.

A comienzos de enero las noticias no podían ser peor para el sur del país. Un derrumbe bloqueó la carretera Panamericana, justo en la vía que llega a Rosas, población del Cauca. Desde entonces ciudades como Pasto viven un verdadero calvario, completamente desconectadas del mundo, con productos, como la papa, que se pudren por no llegar a su destino. Son cientos las personas que, acorraladas por el derrumbe, no han podido salir de la zona. Además, los precios de Avianca, no ayudan. Un pasaje al interior puede superar el millón de pesos. Así que muchos han tenido que optar por el riesgo.

Una de las carreteras más peligrosas de Sudamérica son los 80 kilómetros que comunican a Pasto con Mocoa. Creada en los años 30, en plena guerra de Colombia con el Perú, el Trampolín de la muerte está llena de cruces a lado y lado de su vía. No sólo los abismos, a unos 300 metros de altura, y la estrechez de su camino, hacen de este uno de los lugares más inhóspitos de Colombia, sino que también la presencia de grupos armados, que están reapareciendo, y los derrumbes, algunos tan nefastos como el que ocurrió el 22 de julio del 2008, cuando un bus de la compañía Cootransmayo fue arrastrado y empujada por un alud hacia un abismo un saldo de 23 muertos y 22 heridos.

-Publicidad.-

Son 80 kilómetros que tienen 20 curvas por kilómetro. Buena parte del trayecto no está pavimentado. Los vehículos de carga pesada a veces lo usan, provocando verdaderos colapsos cuando un tráiler y un autobús se encuentra en una curva. Eso sí, la carretera tiene lugares maravillosos como La cascada del fin del mundo, una caída de agua de 80 metros que atrae a amantes del senderismo.

Unos aventureros españoles decidieron recorrerla y grabar este video mostrando su belleza y, también, sus innumerables peligros:

Publicidad.