Tragedia en cinco letras

Por: William L. Murillo |

febrero 28, 2022

El MUNDO, esta Masa Única Nacida de un Dios Omnipotente, vive cada vez con mayor frecuencia y de manera agobiante el embate de las CINCO letras. Quizás estamos marcados por ellas porque en nuestro NACER, VIVIR y MORIR están siempre presentes. Sin embargo, en este caso se trata de un fenómeno en el cual, de manera quizás coincidente, muchas tragedias o hechos en el ámbito nacional e internacional han estado asociados a lugares, cosas o personas cuya identidad se asimila con este número de letras.

Así, desastres naturales o sociales han sacudido a Haití, Chile, Japón, Nepal, Tíbet, India, China, Manta en Ecuador, Bello y Mocoa, por citar algunos territorios. Para convocar hechos pertenecientes a la historia reciente de la humanidad, recordemos algunos sucesos que nos han impactado enormemente como sociedad mundial. Con el devastador terremoto de HAITÍ se evidenció que esta nación incorpora Hambruna, Abandono, Improvisación, Terror e Injusticia. Eso sin hablar del reciente asesinato del presidente MOISE, Masacrado Oscuramente por Individuos Supuestamente Extranjeros.

De la misma manera los chilenos, en un abrir y cerrar de ojos, conocieron el Caos, Horror, Inundaciones, Ligereza de manos y Estampidas en saqueo, luego de un tenebroso terremoto que sacudió su territorio. Continuando nuestro viaje por el mundo, encontramos a NEPAL. Ahí, en una mezcla de Nieves Escarpadas, Pobreza, Aislamiento y Luchas sociales, la tragedia también tocó puertas, las cuales, al abrirse de par en par, mostraron en su estrecho interior restos de angustia y desolación.

De otra parte, en el TÍBET, la belleza de sus paisajes, al igual que las oraciones de los lamas, fueron víctimas fatales.

Como vemos, la desdicha no conoce de razas, credos o estratos sociales. De ahí el por qué de que ayer negros miserables, olvidados del progreso, clamaban al mundo por pan y techo, mientras ranchos de esterilla, como una MANTA, arropaban cuerpos que sucumbieron a sus espinas. Enseguida blancos cuyo país viaja vertiginosamente en el tren del progreso rogaron al mismo mundo por agua y abrigo. Tanto en CHILE como en JAPÓN, sofisticadas construcciones de concreto sirvieron de lápida a muchos ante la mirada impotente de otros.

Como observadores lejanos, en algún momento nos creímos inmunes al impacto ajeno. Sin embargo, este también llegó a nuestra casa e hizo presencia en el municipio de BELLO. Ahí, bajo Barrancos desprendidos, Entierros colectivos, Lluvias torrenciales y Olvido estatal, la tierra sepultó ilusiones.

¡¡¡Ah!!! Y en nuestra sala todavía faltaba MOCOA, la que, enclavada en la Amazonia, es un ejemplo del Menosprecio Obstinado por las Cuestiones de Orden Ambiental en las que incurre el ser humano. Por eso quizás bajo el rito de la ayahuasca, más conocido como la bebida del yagé, chamanes amazónicos, al ver las feroces corrientes que arrasaron con el pueblo, a manera de premonición, ya habían bautizado a la cascada más hermosa del

lugar como “el fin del mundo”.

Un mundo que en su globalización comparte desdichas de manera tan intensa como si se tratara de un pequeño Asentamiento Localizado, Dependiente Económica y Administrativamente de un poder mayor. Una ALDEA en donde nadie está oculto y menos a salvo de… las cinco letras. Como las del VIRUS que, vestido de GRIPE, vino desde lejos, de WUHAN, provincia de la CHINA.

Este, a manera de pandemia sanitaria, se constituyó inicialmente en Calamidad Orbital, Victimizando Individuos Debilitados. Con el pasar del tiempo, sin la

suficiente evidencia científica, se ha transformado en pandemia gubernamental de Coerción Obstinada a la Voluntad Individual de Disentir de su manejo.

Esto quizás ha reforzado en muchos el pensamiento de que el origen de esta tragedia no es natural. Argumentan que todo se orquestó intelectualmente en otro lado, en DAVOS, SUIZA. En un supuesto contubernio de integrantes del foro económico mundial en el que altos Dirigentes Anhelaban Volcar el Orden Social, presuntamente liderados por KLAUS, su fundador, y por GATES, un “Gurú” de la Alta Tecnología, Especializado en Software. De este se especula que todo lo quiere Controlar, Incluyendo Naciones, Comunidades y Organizaciones Globales, mediante la vacunación universal e instalación masiva de antenas CINCO G.

En este grupo no se descarta la participación del palindrómico SOROS, un Supuesto Oferente de Riquezas a Organizaciones Secretas, cuya finalidad presuntamente ha sido la de influir en las decisiones políticas de las naciones de manera global.

Se rumora igualmente de una presunta complicidad de Gates con el Dr. FAUCI. Un Funcionario estatal Acreditado Universalmente por sus Conocimientos de Inmunología, a quien actualmente el senado de los Estados Unidos investiga por hipotética falta de transparencia. Tanto Gates como Fauci afirmaron inicialmente que las vacunas contra el covid-19 eran altamente efectivas, proporcionando una protección duradera, mucho mejor que la inmunidad natural. Hoy, ambos se retractan de lo dicho anteriormente y abogan por más dosis de refuerzo.

De otra parte, científicos de renombre internacional los cuestionan diciendo que la vacunación indiscriminada ha podido contribuir al surgimiento de nuevas cepas como la variante DELTA. Derivada Específicamente del Linaje Transcrito del Agente original, o la omicron, Observada Más Intensa y Contagiosa, pero de Reducida Ocupación Nosocomial. Todo ello ha dado pie para que algunos afirmen que la infección no vino sola.

Que probablemente llegó acompañada de Presuntas Extracciones Solapadas a Tesoros Estatales. O sea, cortejada por la PESTE de la corrupción, pues el

manejo gerencial de compra de vacunas y la carencia de aceptación de las responsabilidades derivadas de su uso no han resultado transparentes en el ámbito global.

Obviamente, los ciudadanos de bien con un criterio social bien cimentado esperamos que la ÉTICA, esa que muestra Ejemplo, Transparencia, Integridad y Conducta Asertiva, no sucumba ante esta embestida. La arremetida a la que es sometida la ética por aquellos que la quieren transformar en Entuerto, Tráfico de Influencias y Contratos Amañados a diario la pone en vilo.

Tengamos presente que también hay desastres sin visos naturales. Horrores creados por la insensatez humana, como este en Europa, en donde Putin, un líder ególatra, Penetra en Ucrania Tomándola dizque en Invasión anti-Nazi, en nombre de una llamada estabilidad política regional. Para ello, sin ningún Recato Urdió Salvajes e Inclementes Ataques desde su poderosa Rusia, contra ese territorio, teniendo como única oposición la lejana protesta de un retórico Biden, quien Blandamente Insinúa Defender esa Estratégica Nación.

La desventura como vemos es versátil. Puede llegar en elegantes medios y formas: vía acuática, terrestre, aérea o con el simple contacto social. La velocidad no le preocupa, ya que su accionar está garantizado en la imprevisión e improvisación humana. La naturaleza de la tragedia, sus momentos o diferencias no importan. ¿Para qué? si al final el resultado es el mismo ante la fragilidad de un ser humano que no termina de comprender su minimalismo frente al cosmos y aun así no cesa de considerarse rey de este.

De nada sirve entonces la arrogancia que las personas desde diferentes esferas esbozan. Queda claro que sin importar el dedo con que señales, en algún momento podrás ser blanco de las miradas, mientras clamas por la ayuda del ser que consideraste un día el más insignificante de los mortales. Recuerda que en este existir pasajero Poder, Ostentación, Lujos y Valores materiales, Obsoletos quedarán, ya que, en conclusión, de la tierra POLVO eres y en ello te convertirás.