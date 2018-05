Trabajadores de la Unidad de Víctimas firman acuerdo con administración

El Sindicato de Trabajadores de la Unidad de Víctimas (Sintrauariv) logró la firma de acuerdos con la administración de la entidad. Se trata de una agremiación creada hace más de 2 años y que hoy cuenta con una importante base de afiliados, un escenario que ha visibilizado las dificultades de los empleados de la Uariv, entidad que atiende a los 4,2 millones de víctimas del conflicto social, político y armado.

Tras dos ciclos de intensas discusiones entre trabajadores y administración, se presentaron varios avances. Según indicó la Junta Directiva del Sindicato, hubo avances significativos en materia de participación de los trabajadores en espacios de discusión sobre temas de bienestar y capacitación, compromiso de la Entidad para fortalecer los planes y programas que permitan atender las realidades y particularidades de los trabajadores.

De igual manera, señaló el sindicato hubo progreso en la formalidad de procedimientos de gran trascendencia para los trabajadores como los traslados y los permisos compensados. Hubo, también, compromisos significativos en la adecuación de los entornos laborales más saludables y disposición de rutas de transporte, lo que para los trabajadores significa una mejora representativa en la calidad de vida de los trabajadores.

Frente a uno de los asuntos más tensionantes, el de garantías sindicales, se destacó el reconocimiento del ejercicio de la negociación colectiva. Firmaron compromisos para la formación y capacitación sindical y la disposición de unas herramientas básica para la divulgación del ejercicio y las actividades de la organización sindical.

No obstante, la negociación dejó varios sinsabores para los trabajadores: “Es inaceptable que existan funciones misionales que realizan de forma paralela personal de planta y de contrato en perjuicio de la integridad y la permanencia de la función pública que exhiben los cargos del personal de planta”, resaltó Sintrauariv en un comunicado.

Para la organización sindical, aún hace falta avanzar en la formalización laboral pues los contratos de prestación de servicios superan a los funcionarios de planta en un 65% aproximadamente, situación que no solo evidencia un indebido uso de esta figura de contratación, sino que también compromete el desarrollo de la misionalidad de la Entidad. A eso se suman circunstancias de “intermediación laboral” como la contratación de Consorcios y Uniones temporales.

En esa misma vía, los agremiados denunciaron que es recurrente que los trabajadores que realizan una misma tarea reciban una remuneración diferente, independientemente del régimen jurídico aplicable a contratistas y funcionarios de planta, lo que, según el Sindicato, contradice lo dispuesto por la ley (a trabajo igual, salario igual).

Por último, los trabajadores señalaron que están a la expectativa del cumplimeinto de lo pactado, en tanto no se puedan generar compromisos por parte de la Entidad cuando se adelantan planes de mejora en comisiones mientras las cifras evidencian que la práctica de autorizar éstas sin viáticos se volvió la alternativa para el desarrollo de actividades misionales de la Unidad, en perjuicio de los ingresos de los trabajadores. Como agravante, indicó Sintrauariv, se atribuye falta de compromiso o incumplimiento de sus tareas o responsabilidad por el no cumplimiento de las metas del plan de acción cuando los trabajadores, en su legítimo derecho, no aceptan salir a comisionar sin viáticos.

Sigue la pelea

El Sindicato de la Uariv fue contundente en reafirmar su propósito de erradicar las desigualdades en materia de remuneración. También exhortó a la Unidad para las Víctimas a velar por el personal vinculado en modalidades de contratación a través de operadores externos, outsourcing y temporales, lo que significa asegurar que gocen de un trato digno en sus sitios de trabajo como parte del apoyo a la misionalidad de una entidad que tiene como fin la defensa de los derechos humanos.

Por último, Sintrauariv insistió en la pertinencia de la continuidad del diálogo democrático entre trabajadores y administración que repercuta en el fortalecimiento institucional de la Unidad y la ampliación de la ley.

