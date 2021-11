Top 5 de metidas de pata de Duque en relaciones internacionales

Por: Edison Fernando Garnica Bolívar |

noviembre 13, 2021

Como bien lo dijo el reconocido el politólogo y reconocido periodista independiente Ariel Ávila, en una de sus criticas publicaciones hecha en sus redes sociales: al fracaso en la seguridad y en la política económica del Gobierno del presidente Iván Duque, se suma también su descalabrado fracaso en las relaciones internacionales, algo en lo cual muchos expertos politólogos han concordado.

No es novedad el hecho de que la gestión de Duque como jefe de Gobierno, suprema autoridad administrativa y comandante en jefe de las Fuerzas Militares ha sido bastante muy deficiente, ante tantas salidas en falso. Sin embargo en lo que refiere al cumplimiento de su función constitucional del manejo de las relaciones muchos sucesos recientes analizados a profundidad dejan mucho que desear frente a la gestión del submandatario. Algunos aportados por Ariel en sus mas reciente columna de análisis y otras que aporto como complemento:

En primer lugar, la interferencia de Colombia en las pasadas elecciones presidenciales en Estados Unidos a favor del ex presidente Donald Trump, usando la llamada "vieja confiable" estrategia de acusar al contendiente de ser comunista o Castro chavista entre la población electoral del Estado de Florida a fin de dar una balanza positiva para el candidato republicano en dicho estado, razón por la cual, y vale decirlo de forma directa, el presidente Biden "no le da ni la hora a Duque" y no es para menos, nadie quisiera darle el saludo a una persona que le juega sucio y por la espalda.

Ello ha implicado que las políticas de Estado del presidente Duque no cuenten con tanto apoyo político de su mayor aliado, como se comprobó al condicionar la ayuda monetaria para las Fuerzas Armadas y de Policía, al cercenar dicha ayuda para el ESMAD y al exigirle al Gobierno Nacional el debido cumplimiento de los Acuerdos de La Habana.

El segundo hecho, el "Show Mediático" del gobierno Duque al declararle de forma abierta en público la guerra fría al régimen de Nicolás Maduro, al decir que "a dicho régimen le quedaban muy pocas horas". Todo ello, entorno a vergonzosos hechos como la conformación de grupos de países que rechazan al régimen venezolano como el Grupo de Lima o PROSUR, los cuales se han visto como se han desintegrado poco a poco; o el apoyo a un político de oposición sin legitimidad alguna y polémico como es Juan Guaidó; o incluso llegando al delirio de hacer un bochornoso evento como Venezuela Aid Live en el puente internacional Tienditas.

La reciente salida en falso del Ministro Diego Molano durante su visita a Israel, en la cual declaró que Irán y Hezbolá eran enemigos de Colombia, ha sido considerada contraproducente por expertos en relaciones internacionales en el ámbito internacional, mas que todo por el hecho de que Duque no haya sido capaz de rectificar las declaraciones de su ministro de defensa, lo cual podría complicar más el problema.

Solo tres casos denotan como el tema de las relaciones internacionales de Colombia podrían hablar mal de la gestión del presidente en dicha materia. Sin embargo, estos no han sido los únicos ya que, como mencioné antes, existen mas casos que comprueba que las relaciones internacionales del país pasa por su peor momento, este es un top 5:

1. Los constantes tropeles del subpresidente Duque con los organismos internacionales de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario como la ACNUDH o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes sobre la critica situación de DD.HH y Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado y las protestas del 2019 2020 y 2021, los cuales contradicen seriamente las políticas públicas de dicho enfoque hechas por el gobierno, a lo cual este de forma pedante calificó la gestión de ambos organismos como un "entrometimiento a la soberanía nacional" , ignorando el principio universal de los DD.HH y dejando internacionalmente al país mal parado.

2. El reconocimiento del gobierno golpista en cabeza de la abogada de ultraderecha Jeanine Añez, cuyo esposo Héctor Hernando Hincapié Carvajal, miembro del Partido Conservador y aliado de la administración Duque, se dice fue la conexión entre el gobierno golpista y la administración Duque para presuntamente recibir apoyo al golpe de Estado en Bolivia.

3. Los hechos ocurridos en Haití, entorno al asesinato del presidente de dicho país Jovenel Moïse, en el que se vieron involucrados presuntos ex militares colombianos, las acciones internas del gobierno por buscar mas la pronta deportación de los exmilitares al país que por la investigación pertinente de los hechos, y la posible relación del submandatario con el empresario venezolano Antonio Intriago, de quien se dice habría contratado a los mercenarios para efectuar el golpe. Cabe anotar que desde mayo pasado, cuando se conoció la muerte del comandante disidente Jesús Santrich en Venezuela, se denunció que este había sido asesinado por mercenarios comandados por el Ejercito colombiano, a lo cual Duque calificó dicha declaración como fantasiosa.

4. La controversia generada por el mismo Duque al haber exigido de manera unilateral y arbitraria al gobierno de Cuba la extradición de los comandantes del ELN tras el rompimiento del proceso de paz con dicha organización armada en febrero del 2019, siendo que dicho país es solo un garante en el proceso de paz.

5. Los controversiales discursos del mandatario, como el dado durante el COP26 en la cual trataba de convencer a la comunidad internacional de los "esfuerzos " de su gobierno por la sostenibilidad ambiental, los cuales se vieron controvertidos por tanto que asistentes colombianos residentes en Glasgow que hicieron presencia en dicha convención, el pequeño activista ambiental Francisco Vera y la Oficina de Washington para America Latina (WOLA) han afirmado que en la practica en Colombia no ha habido un serio compromiso del Gobierno frente al tema ambiental. Resalta además el hecho de que Duque viajara de Glasgow a Dubai a reunirse con el principe heredero Abu Dabi, Mohamed bin Zayed, uno de los accionistas mayoritarios de la empresa MINESA, algo que diste mucho frente al supuesto compromiso ambiental del Gobierno colombiano

Todos los hechos en mención se da a entender que existe poco o un nulo tacto y autentica diplomacia del subgobierno Duque en el manejo de las relaciones y el desconocimiento del submandatario de algunos principios básicos en la materia, principalmente dentro del Derecho Público Internacional, aunque también puede visualizarse el hecho de que el personal nombrado por el submandatario, en su mayoría personas cercanas a su circulo familiar, no ha sido el mas idóneo, por no decir que el menos calificado para cargos de suma importancia. Todo esto nos da a entender que el Gobierno del subpresidente Duque se anota otro fracaso a su ya de por si mala gestión.