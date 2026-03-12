- Tomo vida la vía férrea que conecta a Bogotá con Barrancabermeja donde conecta con la Costa

Aunque la obra será para el próximo gobierno, Petro dio un paso clave: le contrato a la española Cemosa y la colombiana Ginprocol para los estudios de factibilidad

El Consorcio Ferreoestructura Central C&G será el encargado de adelantar los estudios de factibilidad para la realización de las obras del Corredor Férreo Central, un proyecto ferroviario que tendrá una extensión de 448 kilómetros que busca conectar la región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca con los puertos del Caribe colombiano.

El 6 de marzo de 2026, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, encabezada por Óscar Javier Torres Yarzagaray, firmó el acta de inicio para la elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto que estarán a cargo de dicho Consorcio, mientras que la Interventoría estará a cargo del Consorcio Férreo Central BC. Según Torres Yarzagaray, los estudios tendrán un costo de $102.609 millones de los cuales $91.164 millones serán para la consultoría, y $11.445 para la interventoría. El plazo estipulado para la entrega de los estudios de factibilidad es de 18 meses, en septiembre de 2027.

Tres tramos estratégicos

Para facilitar la realización de los estudios y diseños técnicos, el Corredor Férreo Central fue dividido en 3 tramos: el primero incluye la variante Tocancipá–Funza, con una extensión de 54 kilómetros; el segundo tramo corresponde al sector comprendido entre Zipaquirá–Barbosa, con una Longitud de 212 kilómetros, y el último tramo, Barbosa–Barrancabermeja, con una extensión de 182 kilómetros, para un total de 448 kilómetros de longitud.

El Consorcio Ferreoestructura Central C&G tendrá a su cargo los análisis de demanda, el tema predial, ambiental y social, la ingeniería ferroviaria, los sistemas intermodales, la operación y el mantenimiento, los gastos de capital y gastos operativos, la programación de obras, la evaluación tarifaria y el análisis territorial.

Con los resultados de los estudios de este proyecto se contempla la construcción de 391 kilómetros de vías férreas, el mejoramiento de 57 kilómetros, la construcción de 93 túneles con una longitud de 132 kilómetros, 185 puentes con una extensión de 52 kilómetros y 264 kilómetros a cielo abierto. El corredor tiene una estimación de carga movilizada de 11,3 millones de toneladas hacia el año 2053, donde sobresaldría la carga a granel, el carbón y la carga general.

De acuerdo con lo manifestado por el presidente de la ANI, Óscar Torres, el Corredor Férreo Central cumplirá un papel fundamental para el avance del sistema ferroviario del país, pues permite la integración de los principales centros de producción y consumo, como la región metropolitana de Bogotá, con los puertos del Caribe.

Consorcio Ferreoestructura Central C&G

Está conformado por una multinacional española denominada Cemosa Colombia S.A., esta firma fue constituida en 1972 como Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra y se especializa en servicios de ingeniería y control de calidad en temas de construcción. Ofrece los servicios de geotecnia, ingeniería, seguridad y salud, edificación y control de materiales. Su sede principal se encuentra en Málaga España, pero opera en cuatro continentes, con un equipo de personal multidisciplinario. Su representante legal en Colombia es Julio Cayetano Rodríguez.

La otra empresa que integra el Consorcio es la firma Ginprocol S.A.S., una compañía netamente colombiana creada el 8 de marzo de 2018; su sede principal está en Bogotá y se dedica a la construcción de obras de ingeniería civil y actividades conexas en la construcción de obras pesadas como carreteras, vías férreas y servicio de consultoría técnica. Está representada legalmente por Claudia Patricia Correa Malaver.

Su actividad se enfoca principalmente en la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social de proyectos de infraestructura vial y de transporte. Ha participado en la recuperación y mantenimiento de corredores férreos inactivos en seis departamentos del país. También ha realizado interventoría para el mejoramiento de vías rurales mediante la construcción de placa huella y obras de drenaje.

