‘Toitico bien empacao’, el bambuco de la irlandesa Katie James que se viralizó en YouTube

A una semana de haber subido a YouTube su bambuco Toitico bien empaca’o, la cantautora irlandesa Katie James, residente desde la infancia en Colombia, ha cosechado más de 90.000 visualizaciones.

Una cifra escandalosa que rompe récords en la historia del cancionero colombiano, que ni en sueños llegaron a aproximarse íconos del preciado pentagrama musical como Garzón y Collazos o el dueto de Silva y Villalba.

-Publicidad.-

¿Y qué tal si el mismo bambuco de Katie James hubiese sido interpretado por una talentosa pero humilde mestiza de apellido Pataquiva, oriunda de Ramiriquí, Boyacá? ¿Creen ustedes que se habría disparado con el impetuoso alcance logrado por la intérprete europea?

Es que ni la misma Katie se lo cree, por estos días de vacaciones en Escocia, cuando afirma que no ha parado de recibir mensajes de publicaciones, telediarios y emisoras colombianas, que la piden urgente para entrevistarla: “Pienso que a mi regreso a Colombia, a mediados de julio, voy a necesitar de un secretario que me colabore para coordinar todas estas peticiones”, respondió por el Messenger la consternada artista irlandesa.

Publicidad.

El revuelo fue mayor a principios de la presente semana, cuando el periodista Julio Sánchez Cristo, director y conductor de la W Radio, habló maravillas del mentado bambuco, y exaltó el candor y la belleza de Katie. Lo repitió varias veces en la mañana, él que no acostumbra a darle bombo a la melodía autóctona de la región andina de Colombia, toda vez que en sus emisiones diarias revela su emoción y preferencias por los ritmos urbanos, en particular por los éxitos de Maluma y J.Balvin, dos de sus consentidos en el dial.

¿Sánchez Cristo le habría dado la misma atención a la señorita Pataquiva de Ramiriquí, sin mayores atributos físicos, pero sobrada en virtudes como compositora y vocalista? Seguro que no. La señorita Pataquiva, por bien que le fuera, tendría en una semana no más de diez visualizaciones en el mencionado canal, y si acaso el toquecito de hombro del locutor de turno en el radio periódico de su municipio, con un mensaje alentador: “Chinita, siga adelante, que usted tiene madera”.

Dejamos claro, que tanto la letra como la interpretación del bambuco Toitico bien empaca’o, de la cantautora irlandesa, que según ella, después de un año de haber sido escrito, hasta ahora se le ocurrió estrenarlo con el vídeo que le ha dado la vuelta al mundo, es de una estimable inspiración que ahonda en las raíces del terruño tolimense donde creció, agregado a la acompasada combinación de ingredientes ancestrales de la cultura campesina, y a las sensibles notas de la guitarra y de su melodiosa voz.

Katie James, quien cursó estudios musicales en la Universidad Incca de Bogotá, y que ha arado en diferentes ritmos y géneros como la balada, el tropipop y el género urbano, subraya al respecto de su sonado bambuco:

“Esta canción nació de mi lado más campesino. Vale aclarar, para quienes me ven como una extranjera, que crecí desde muy niña en una finca del Tolima. Años después viví y estudié en Bogotá, y pude ver la gran distancia que hay entre el campo y la ciudad, y no me refiero a las distancias físicas… Esto inspiró este bambuco, con el cual espero, por lo menos, despertar la curiosidad de algún adolescente urbano sobre lo que es por lo menos la guatila (…)”.

Enhorabuena, Katie, se le abona esta pedagogía, que debería ser de rigor en el pensum de primaria y bachillerato, como reflexionó hace unos días en esta misma tribuna el maestro Jorge Zapata Espinosa, director de La Gran Rondalla Colombiana: “En México, un niño sabe quién fue José Alfredo Jiménez, como en Argentina un escolar también está enterado de la vida y obra de Carlos Gardel. Pero pregúntele a un colombiano qué sabe de Jorge Villamil…”.

Que de boca de una extranjera (aunque así no la vemos Katie, porque usted se crio y se formó en Colombia), como ella se lo atribuye, comience la inducción para dar a conocer los frutos de la huerta nacional, nuestras costumbres y tradiciones, el café, las papitas y la molienda —que nombra en su bambuco— a través del honroso legado del folclore, ¡bienvenida!

Pero qué triste que quienes han dedicado sus vidas como forjadores y difusores de la música vernácula, no hayan contado con la misma suerte y la atronadora repercusión que hoy brindan las plataformas digitales. Todo lo contrario, la indiferencia y la ingratitud de un país empeñado en reconocer y aplaudir lo de afuera. Caso particular el de Rodrigo Silva Ramos, del dueto Silva y Villaba, a quien un par de meses antes de su fallecimiento en Ibagué (Ciudad musical de Colombia) se le promovía una colecta para comprar los medicamentos que requería su demoledora enfermedad.

Ojalá Toitico bien empaca’o no se registre únicamente como un récord de visualizaciones en YouTube, sino que sea una tarjeta de invitación para aquellos jóvenes colombianos que, desde su talento y el esmero que imprimen a sus ideales artísticos, multiplican sus bregas en aras de encontrar un espacio, un micrófono, una oportunidad para dar a conocer lo que están haciendo por la música colombiana. Y que a la señorita Pataquiva de Ramiriquí, con humores frescos y saludables de la verde y fecunda campiña boyacense, no se le oiga al aire en la W Radio el No me cuelgue Julito que quiero dedicarle este pasillo a la paz de Colombia. Porque así estamos…

El poder digital

Katie James publicó el 25 de junio de 2019 Toitico bien empaca’o en YouTube, como también lo ha hecho con otras canciones en distintas épocas, verbigracia: Me voy pal monte, Rompiendo muros, Respirar, Todo o nada, entre otras, que no obstante haber contado con notables cifras de visualizaciones, no se han acercado al récord de su bambuco, en solo una semana, más de 90.000.

¿Qué factor contundente está detrás de estas primicias musicales en las plataformas musicales, que en su lenguaje, llegan a viralizarse? Lo consultamos con el académico y perito en ciencias de la comunicación Jorge Éric Palacino Zamora:

“Asistimos a una desmesurada proyección de los artistas validados por los gurús posmodernos: influencers, speakers, community managers, etc., de lo que debe consumirse e imponerse en el imaginario colectivo. Se privilegia un contenido, un producto, una creación, al amparo de la estética impuesta desde la tendencia. No obstante, estos contenidos de alto impacto en redes corren el riesgo de lo intrascendental, en el entendido que lo que es tendencia hoy, ya no lo será en los siguientes cinco minutos.

Son altamente volátiles, porque así lo decreta el ritmo del consumo masivo, de esa vorágine de sucesos que se tasa en likes, pero que no trasciende. Hace apenas unos días el periódico El Mundo, de España, reseñaba en su artículo La gran farsa de los influencers como el negocio pulpo que mueve en la actualidad más de 1.000 millones de euros, y que llegó para reinventar el mercado de la publicidad.

No obstante, señala la nota de prensa, en muchos casos los seguidores se compran a una tasa de 75 euros por cada paquete de 100.000 followers. Estamos ante un fenómeno ficticio. ¿Acaso un músico que goce de miles de likes refrenda su calidad artística? Rotundamente, ¡No! Lo que sustenta es el respaldo del marketing digital con sus algoritmos y triquiñuelas seductoras, que pueden desaparecer en cuestión de minutos, cuando se revele otro personaje que le represente réditos a los amos y señores de la promoción virtual.

Seguramente la viralización del bambuco de la artista Katie James no está conducida desde una bodega de influencers y speakers, ni más faltaba, pero como si lo fuera, corrió con la suerte de quedar en boca del personaje de mayor alcance mediático en radio, no solo en Colombia sino en gran parte del mundo: Julio Sánchez Cristo”.

“¡Julito, no me cuelgue!”

Toitico bien empaca’o

Autora e intérprete: Katie James

Ritmo: Bambuco

¿Qué tal su café?

¿Cómo estuvo su agua’e panela?

¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela!

¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana?

¿Y el sabor de la papa que traje fresquita allí’e la sabana?

Discúlpeme si interrumpo su desayuno

Pa’salir de las deudas es el momento más oportuno.

Dígame usted, si conoce la molienda…

¿O el azúcar solo es una bolsa que le compran en la tienda?

Y cuénteme qué sabe de su tierra…

Cuénteme que sabe de su abuela…

Cuénteme qué sabe del maíz…

¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz?

Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tosta’o.

Dígame sumercé qué sabe del azadón…

Ese es el que le trae a usted la sopita hasta el cucharón.

Y cuénteme qué sabe de su tierra…

¿Cuénteme qué sabe de su abuela…

Cuénteme qué sabe del maíz…

¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz?

Venga le cuento los cuentos del huerto y de la malanga…

La yuca, la yota, los chontaduros, la quinua, las habas y la guatila…

Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos,

También chachafrutos y unas papitas en la mochila.

¡Ay perdón señor por ser yo tan imprudente!

Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes.

¿Pa’qué va usted querer saber sobre el ara’o’

Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empaca’o!

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!