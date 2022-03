Todos somos más políticos de lo que parece

Por: Oscar Yesid Ballén Gaitán |

marzo 04, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Hace unos días en redes sociales alguien escribió un comentario, en el cual se veía incómodo y molesto, aduciendo que cuando una persona expresa una opinión o una crítica frente a la administración o a las decisiones que esta toma dentro de una comunidad o un pueblo por parte del gobernante de turno, esas eran posturas políticas que no deberían ser y se tachaban de inaceptables, sencillamente por lo mismo, por ser opiniones políticas; a lo que considero que esa persona tiene una concepción errónea del tema.

Y lo anterior me llevó a realizar la siguiente reflexión: si es que a veces se nos olvida que cada día hacemos política y que por ende todos somos políticos.

-Publicidad.-

No solo somos políticos y ejercemos la democracia cuando vamos a votar (el poco porcentaje que lo hacemos), somos políticos con nuestra familia cuando entre todos decidimos que película vamos a ver, somos políticos en nuestro conjunto residencial cuando elegimos una nueva administración, somos políticos cuando en una empresa se abren nuevos canales de comunicación entre jefes y empleados para conocer cómo mejorar la organización, somos políticos cuando en el Colegio se elige el destino para el viaje de grado once, somos políticos cuando en el equipo de fútbol se escoge al nuevo capitán y también somos políticos cuando realizamos opiniones sobre las decisiones del gobierno nacional, departamental o municipal en las que no estamos de acuerdo porque vemos que se está afectando la comunidad.

Es importante precisar que la política es tan antigua como la humanidad en sí, es el arte de tomar decisiones y llegar a acuerdos y convenios cuando se está en un grupo, en una comunidad, en una sociedad para buscar el beneficio de todos.

Publicidad.

El problema es que a veces olvidamos que todos hacemos política, y que todos deberíamos involucrarnos en las decisiones que nos afectan; así de claro lo tenía Aristóteles cuando mencionó que "el hombre es un animal político por naturaleza", o más claro aún lo tenía Abraham Lincoln cuando dijo que "la política y la democracia son el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo".

Cuando nos damos cuenta que todos somos políticos, nos fastidia descubrirlo, tal vez porque vemos cómo los políticos profesionales (que por estas fechas están en todos lados) se adueñan del poder, secuestran la política, que es un tesoro de todos para convertirla en su botín personal, en su forma de vida, esa pequeña elite que se mantiene y vive de la política, que se lucra y llena sus bolsillos a punta de aprovecharse de los recursos públicos, y de ir usurpando de una manera disimulada la democracia, porque acá los cargos públicos de elección popular se heredan, se compran votos o se hacen reelegir para perpetuarse en el poder, desafortunadamente valiéndose del desconocimiento y la confianza que les da el pueblo que al final es quien tiene el poder (solo que la mayoría no lo sabe).

Pero la gente se está hartando de los políticos profesionales, y seguramente debe llegar una renovación necesaria para dar un paso adelante y progresar.

Los políticos han de ser desbancados por el único método eficiente: ejerciendo el poder del pueblo, votando para sacarlos de sus cargos y darle vía a nuevas ideas y administraciones que transformen, que cambien la idea de esa política clientelista, para fines personales, corrupta y sin escrúpulos, a una política de servicio, de méritos, transparente y de beneficios para todos. (...del pueblo, por el pueblo y para el pueblo)

Es necesario un tránsito desde la política profesional de unos pocos hacia la política participativa de todos, sin dejar que otros decidan por nosotros, sin dejar que unos pocos opinen, voten, resuelvan y solucionen por nosotros.

Para eso todos somos políticos, pero no para obtener poder y volvernos como ellos, sino para construir sociedad, para que sean escuchadas nuestras inquietudes y tenidas en cuenta nuestras opiniones y transformarlas en convicciones que unan y cohesionen una mejor ciudadanía, una mejor nación y un mejor futuro.