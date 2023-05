¡Tina Turner (1939-2023), una heroína real!

Por: Gildardo Galindo Ramírez |

mayo 30, 2023

La muerte de Tina Turner, el 24 de mayo pasado, causó una total consternación en el mundo musical. Considerada la reina del rock and roll, tanto por sus icónicas canciones, como por su historia de vida personal, que llegó a ser motivo de inspiración para muchos.

Nació el 26 de noviembre de 1939 en Brownsville, Tennessee en Estados Unidos, en el seno de una humilde familia. Desde niña su escape fue la música, pues era despreciada por su madre. Muy joven se unió al coro de la iglesia, y fue allí donde fue descubierta por su pareja musical y luego marido, Ike Turner.

Aunque esta unión le brindó la posibilidad de cosechar grandes éxitos, en especial en los años 60 y 70, también marcó para ella una oscura etapa, que duró casi 20 años; teniendo que soportar los continuos maltratos de su esposo. En varias ocasiones con los ojos hinchados y los labios ensangrentados por los golpes recibidos, tuvo que presentarse a los shows. Finalmente, a mediados de los setentas, después de una tremenda golpiza que Ike, le había propinado, decidió escaparse. antes de un concierto en Las vegas.

Tras la separación, vivió años oscuros donde el éxito no aparecía, además era acosada por algunos matones que Ike Turner enviaba para intimidarla. Para su fortuna amigos musicales suyos como: Cher, Rod Stewart, Mick Jagger, y David Bowie, le tendieron la mano llevándola a presentarse en algunas ocasiones en sus propios conciertos. Para el año 1984, apareció el álbum que sería su reivindicación, llamado, “Private Dancer”, que incluyó el gran éxito mundial, “What´s love got to do with it”.

Desde entonces llegó a ser tan frecuente su presencia en los escenarios que fue considerada como una de las artistas más multitudinarias de todos los tiempos.

En un viaje promocional a Londres en 1985, conoció al productor musical alemán Erwin Bach con quien permaneció hasta el final de sus días. Estaba tan orgullosa de su relación, que destacaba el hecho de que Erwin, aun después de tantos años, aún le escribiera cartas de amor. Incluso, él mismo le donó en 2017 uno de sus riñones, debido a las complicaciones que ya le estaba generando a Tina la reciente aparición de cáncer en el intestino. En esta etapa final tuvo que soportar la perdida de sus dos hijos mayores; uno por suicidio y el otro por cáncer, situaciones que quizá aceleraron su partida.

La de Tina, fue toda una vida llena de contrastes. Destacando: su resiliencia, como inspiración para superar las adversidades y la búsqueda continua del éxito y la felicidad; erradicación de una relación nociva, misma que pudo haberla llevado a la tumba anticipadamente, reflejando con ello, la voluntad que debemos tener todos para exterminar todo lo que nos cause algún mal; cosecha de grandes relaciones de amistad, para ella fueron quienes a la postre le demostrarían su admiración dándole la mano en una época oscura de su vida, y que para cada uno de nosotros significa rodearnos de buenos amigos, ellos representan nuestra otra gran familia.

Descanse en paz la reina del Rock and Roll, y que su legado nos siga inspirando.