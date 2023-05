Tim Scott, senador afroamericano, entra en la carrera por la candidatura contra Trump

.Publicidad.

El discurso de su candidatura se basa en la historia de su ascenso personal: una historia estadounidense, la de un niño negro pobre del sur de Estados Unidos criado por una madre soltera y un abuelo que trabajaba en los campos de algodón. Tim Scott, de 57 años, se convirtió en el único senador afroamericano del Partido Republicano y ahora aspira a la nominación republicana, centrando sus ataques en el presidente demócrata Joe Biden.

"Joe Biden y la izquierda radical están atacando cada peldaño de la escalera que me ayudó a subir y esa es la razón por la que hoy anuncio que aspiro a la presidencia de Estados Unidos", dijo Scott en medio de vítores de seguidores en su natal North Charleston.

"Ellos atacan nuestros valores estadounidenses, nuestras escuelas, nuestra economía y nuestra seguridad. Pero no mientras yo esté, no en mi periodo. Eso no funcionará. No me puedo quedar de brazos cruzados mientras esto pasa en Estados Unidos”, remarcó.

El senador de Carolina del Sur, devoto cristiano evangélico, sólo obtiene un 2% en las encuestas de un partido dominado por los blancos. No es probable que su candidatura amenace al gran favorito: al contrario, Donald Trump incluso le ha felicitado en su red social Truth Social.

La candidatura de Tim Scott podría dispersar los votos en las primarias republicanas y debilitar así al principal rival de Trump, Ron DeSantis. Se espera que el gobernador de Florida haga oficial su candidatura en los próximos días.

Otros candidatos incluyen al primer embajador ante Naciones Unidas de Trump, Nikki Haley, al exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, al emprendedor de la tecnología Vivek Ramaswamy y al popular locutor de radio Larry Elder, el primer afroestadounidense en entrar en la carrera para suceder a Biden.