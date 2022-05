Tiago Poller, otra joven promesa colombiana que desecharon Jesurún y su séquito de la Federación

.Publicidad.

Continuan apareciendo promesas colombianas a lo largo del mundo, y la Federación sigue desperdiciándolos por el simple hecho de no haber nacido o no vivir en el país. Ya se vivió con Eddy Salcedo y con Ian Poveda, quienes brillan en sus clubes, pero diariamente se siguen descubriendo jugadores con nacionalidad colombiana que Jesurún y los técnicos de la selección ni voltean a mirar, como es el caso de Tiago Poller.

La historia de Tiago es parecida a la de muchos jóvenes que nacen en nuestro país. Debido a la violencia que existe en el territorio donde nació, Apartadó, desde muy pequeño fue adoptado por una familia alemana por lo cual se crió en territorio europeo. Sin embargo, el joven continua teniendo la nacionalidad colombiana, no se siente avergonzado por sus raíces y casi siempre habla de Colombia.

El problema es que este crack de 15 años, que actualmente milita en las inferiores del Hoffenheim y que ya tuvo la oportunidad de jugar con la selección alemana, nunca fue llamado por los DTs de las inferiores del equipo cafetero, por lo que el jugador ya decidió que sin importar la nacionalidad, su sueño es jugar para Alemania, debido a que el país es el que le ha brindado todas las oportunidades.

En entrevista con Win Sports, el joven que ha logrado ponerse la banda de capitán de la selección teutona, afirmó que siente un gran amor por Colombia, y que algún día quiere volver al lugar donde nació, pero que su sueño profesional esta lejos de la camiseta amarilla, ya que siempre ha querido demostrar su valía en territorio europeo.

☀️ ☕¡A esta hora nos acompaña Tiago Poller, futbolista colombiano nacionalizado en Alemania, volante del Hoffenheim!#PrimerToque pic.twitter.com/XyxYyHbmLZ — Win Sports TV (@WinSportsTV) May 18, 2022

Jesurún sigue cohibiendo a los colombianos de ver a verdaderos cracks vestidos de amarillo. Ya hay que quitar esa mentalidad de que si el jugador no nació o no se crió en Colombia, no sirve para la tricolor. Seguramente ellos sentirían la camiseta más, que muchos de los que hoy la visten.

