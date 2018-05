Terminó la campaña de Petro

En medio de la multitudinaria reunión de cierre de campaña en la plaza de Bolívar, el candidato y líder progresista Gustavo Petro dijo varias cosas interesantes —como suele decirlas en sus discursos—, pero antes de dar una breve opinión, debo manifestar que como periodista y como colombiana me siento animada al ver que volvió el espíritu de la política pura.

Nos habíamos perdido en nuevas maneras y estrategias para lograr que estos temas de campañas y de debates cautivaran a los públicos. Los tiempos modernos nos impusieron la necesidad de avanzar en técnicas y en análisis de nuevas realidades haladas por la tecnología y por un mercado comercial que consume los gustos y los comportamientos de las personas, con el fin de adoctrinar las mentes y lograr denominadores comunes que se traduzcan en dinero, en moda y en lo aceptable —socialmente hablando—. La angustia de quedarse por fuera de todo eso, nos alejó de algo simple: el sentido común.

Un sentido que hoy parece recobrar vida. Debemos detenernos más en la gente, en su sentir y en sus necesidades porque ya hoy, nadie come cuento. Ni siquiera aquellos que considerábamos menos por su condición social o económica. No tener dinero era sinónimo de no saber nada. Ahora no es así. Las personas menos favorecidas también entienden y de ellas estamos aprendiendo lecciones muy sabias. Son a quienes más debemos escuchar, son a quienes más debemos respetar y considerar. Nuestros campesinos, segregados por años, por siglos, ahora nos dan lecciones de supervivencia en un mundo cooptado por las tecnologías. Nuestros ancestros ahora nos enseñan el valor de la palabra. He ahí uno de los secretos del éxito en los tiempos modernos.

La política encuentra nuevamente su fuente de información en esa circunstancia. Interpretar esa nueva realidad es un desafío pero ya hay quienes lo hacen y son quienes provienen de adentro de esas culturas y comunidades. De ellos estamos aprendiendo a mirar de otra manera y a relacionarnos de otra manera con la naturaleza, con el mundo, con los demás.

En esa lógica, las campañas nuevamente recobraron color. Fueron meses de grandes esfuerzos para llegar a conquistar el voto del ciudadano común, del indeciso, del que no cree en la política, del rebelde que no quiere saber de nada distinto a su propia realidad.

Colombia tiene 33 millones de ciudadanos aptos para votar, y en elecciones presidenciales las cuentas redondean los 12 millones. ¿Qué hay de los demás?

El líder progresista hizo las suyas: dijo que su campaña llegó a 1 millón de personas en plaza pública, y si esa cuenta es cierta, estamos hablando que Petro tiene en promedio 4 millones de votos, provenientes de su campaña. El 17 de mayo había aproximadamente unas 50 mil personas en la plaza de Bolívar y si tuvo 80 plazas llenas en sus giras —como fue su cuenta— solo basta con multiplicar.

La prensa y los corrillos políticos le calculan unos 3 millones de votos, y aunque algunos le dan un tercer lugar y lo sacan de la segunda vuelta, y otros lo llevan con Duque, lo cierto es que le cerró la boca a más de uno. Había gente hasta en la campana de la Catedral Primada.

Retumbaron los tambores de Totó La Momposina y lo que se vio fue una fiesta multicolor. La gente allí convocada hablaba de la admiración hacia el líder. Y los “pobres” que van a votar por Petro opinan con propiedad sobre su candidato: “No está enredado en narcotráfico”, “Siente el dolor nuestro”, “Él va a trabajar por los pobres”, “Ese man sí sabe”, “Tiene los güevos bien puestos”, Le cantó la tabla a Uribe”, “Dice lo que es”, “Toda mi familia votará por Petro”, fueron algunas de las frases oídas en medio del festejo. “Los pobres son muchos. Son más que los ricos”; esa es una frase básica, elemental para tener en cuenta cuando se trata de estos cálculos.

Después de este vinieron dos cierres de campaña que coincidieron con las elecciones de Venezuela, y ya quedó claro cuál fue el discurso de los candidatos. Sin embargo, la influencia de ese hecho político en quienes ya decidieron el voto —o tienen la duda— no se conoce. Diría que poca. Fideliza, sí, a los que votan por Duque o por Vargas, pero no creo que genere migración alguna de los simpatizantes o proclives a Petro, que salgan despavoridos hacia las toldas de la derecha.

Por el lado de los independientes, muchos con Petro, no suelen mover su voto a días de elecciones; los desencantados, sí. Por eso Fajardo ha subido en las encuestas, y recibe el beneficio de: “No más de lo mismo”, quienes tampoco se van con Petro.

Sería inédito que Fajardo llegara a repuntar tanto que pasara a segunda vuelta. Eso reflejaría que los votos de la derecha en las parlamentarias funcionaron de una manera y para presidenciales de otra; que faltó maquinaria; que los candidatos no lograron fidelizar. Pero esperemos, porque el tema de la Registraduría está muy complejo. Las denuncias fueron muy delicadas. Si el presidente Santos no garantiza veeduría internacional, es un mensaje claro de qué estamos hablando de un anagrama. Un anagrama político que de cualquier manera, apunta a un solo ganador.

