"Teófilo Gutiérrez solo es leyenda en la Copa Colombia"

Las críticas al delantero del Cali no se hicieron esperar tras la derrota del azucarero en Argentina. Para muchos, Teogol se arrugó cuando mas lo necesitaban

El fútbol colombiano volvió a hacer el ridículo en competencias internacionales, y el Deportivo Cali firmó una de sus peores campañas en la historia, quedando eliminado de la liga local y saliendo por la puerta de atrás de la Copa Libertadores de América. Su derrota frente a Boca Juniors por 1-0 confirmó la falta de ideas del equipo en el terreno de juego, además de la falta de jerarquía de sus futbolistas mas relevantes.

Uno de los que mas recibió palo fue Teófilo Gutiérrez, quien, sin dudarlo, es el líder del conjunto caleño. En el partido definitivo no figuró, pero además, falló un penal decisivo en el partido anterior frente a Corinthians, que pudo haberle dado la clasificación al azucarero así hubiese sido derrotado en la bombonera.

Los hinchas no lo bajan de pecho frío e inflado, y sus contradictores no han hecho mas que celebrar el fracaso del equipo que él lidera, sobre todo los hinchas de Boca, que le tienen un fervoroso odio por haber militado en River Plate. Además, también han osado mencionar que en su carrera no ha logrado nada relevante, y que solo es figura cuando juega en Colombia.

"El perfume" sólo es leyenda en la Copa Colombia. Otra arrugada internacional. — ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) May 27, 2022

Teófilo Gutierrez • Copa Libertadores 2022 Highlights pic.twitter.com/WxIRX2zLf1 — Teo Rosa 🌹 (@TeoRosa_) May 27, 2022

Teofilo Gutierrez? Se cago contra Corinthians en Palmaseca y hoy no hizo NADA EN LA BOMBONERA, QUEDA CONFIRMADO QUE HAROLD PRECIADO FUE EL QUE LES DIO EL TÍTULO EL AÑO PASADO. — Will (@WillCortesG) May 27, 2022

¡¡¡Saquenmen una duda!!!¿Jugo Teofilo Gutierrez?😂 — Rami Palma (@RamiPalma22) May 27, 2022

Por ahora, aunque el Deportivo Cali le dijo adiós a la Libertadores, logró la clasificación a los octavos de final de la Sudamericana, por lo que tiene otra oportunidad de figurar internacionalmente. Lo único que desean lo hinchas es que Teo aparezca en cancha, mas que en redes, y logre devolver al Cali el juego que tuvo finalizando el 2021.

