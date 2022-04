Los diez particulares pedidos de Otoniel a la justicia gringa

.Publicidad.

La Corte Suprema aprobó finalmente la extradición de Otoniel a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Ya no hay reversa, pero el jefe del Clan del Golfo decidió antes de su trasladado hacer una serie de pedidos, entre ellos, no ser confinado en las unidades de vivienda de seguridad, más conocidas como SHU (siglas en inglés), celdas de reclusión solitaria y confinamiento. Además, pidió no ser sometido a tortura o tratos crueles inhumanos y cuando sea juzgado no ser sentenciado a pena de muerte. Tampoco será extraditado a un tercer Estado sin su consentimiento y deberá tener constante contacto con su familia, esposa e hijos.

Sin embargo, el pedido de Otoniel que más llamó la atención fue que se le garantice el derecho de relaciones sexuales con su esposa, cónyuge o compañera permanente. A continuación, las solicitudes de Otoniel a la Corte ante su inminente extradición:

