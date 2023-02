Tenemos lo mejor

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Torres Atrium, Bogotá

Hace pocos meses iba sola y con cierta reticencia a la exposición de Jim Amaral porque la dirección no me sonaba a un lugar seguro. Ya la seguridad determina nuestras vidas en Bogotá. Pero había que estar en la inauguración de este gran maestro. Vaya sorpresa la que me di cuando encuentro el lugar urbano más transformado y civilizado de Bogotá con las Torres Atrium. Creo, los edificios más interesantes de América Latina.

Pero no es casualidad. El edificio y su área circundante fue diseñado por Richard George Rogers quien fue sido un visionario de la arquitectura en el mundo. Un italiano inglés que nació en Florencia y el apartamento de sus padres tenía la vista privilegiada de la gran cúpula de la Catedral de Santa Maria del Fiore realizada por Fillipo Brunelleschi. Un matemático, arquitecto que fue reconocido como el primer ingeniero planificador y uno de los fundadores de la arquitectura renacentista.

Con ese referente en la cabeza se fue para Inglaterra por causa de la Segunda Guerra en 1939 y con el cambio y el clima de Londres, Rogers anotó con gracia que le cambió la vida de color a blanco y negro. Se graduó de su master en Yale en 1961 y fue creando su propio estilo en donde la estructura se basa en materiales de alta tecnología se realiza en distintos módulos. Esas formas flexibles minimizan la estructura.

Su otro gran compromiso fue con el comportamiento humano y el respeto con medio ambiente por eso le interesaron siempre los mundos periféricos de las ciudades en donde hubiera una interacción real con el ser humano. Donde la apropiación de arquitectura fuera parte de la dignidad del ser humano. Ir más allá de las formas para buscar la transformación en la apropiación. También le interesaba la topografía del lugar para crear paisajes armónicos y lúdicos que crearan otra idea del recorrido del sitio.

Como era disléxico siempre busco solucionar y enriquecer su visión del mundo con otros arquitectos y su gran amigo fue el otro gran arquitecto italiano Renzo Piano con quien se ganó en concurso del Centro cultural George Pompidu en 1969. Lugar que transformó París con una estructura que tuviera su funcionamiento en la parte de afuera de la forma arquitectónica. Toda una idea muy controversial que estuviera también comprometido con lo icónico y lo lúdico. Hasta las escaleras eléctricas están metidas en un tubo donde la gente puede ver las distintas panorámicas de la ciudad luz.

Y ni hablar de Londres donde ha trasformado el perfil de la ciudad. Entre sus proyectos están:

Bueno, afortunadamente Bogotá tiene arquitectura contemporánea maravillosa que nos hace mejores y le resta importancia a algunos “edificios tipo baños” de Gabriel Cure en aluminio y vidrio que además pudre el lugar donde los construye. Creo también, que no respeta los acuerdos de las curadurías.