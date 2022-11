“Te hace sangrar los ojos” Yina Calderón hace el video musical más horripilante de todos los tiempos

.Publicidad.

Es casi una película de terror, es una película snuf, es grotezco, es feo, parece un programa de humor peruano de los noventa, en horripilante, es Yina Calderón en su máxima expresión. Existe una estética de lo feo y Yina es la máxima cultora en este país que se quedó sin Dios. Eso si, al adaptar a guaracha el clásico de José Luis Carrascal Como duele el frío, Calderón ha conseguido lo que se ha propuesto: tener clicks en su canal de Youtube. En las primeras horas ya sumaba la friolera de 90 mil visitas. El video fue grabado en una de las zonas de tolerancia de Bogotá. Vestidas como si trabajaran en ese lugar, Calderón y sus hermanas quisieron hacerle este torpe homenaje a las mujeres que trabajan en la calle.

Muchos se preguntaron qué podría pensar el papá de Yina Calderón al ver a sus hijas haciendo un trabajo de estética tan cuestionable pero el buen hombre le puso el pecho a la brisa: Pienso que es una actuación, que unas dicen cosas malas y otras buenas, pero es un trabajo”

El propio compositor de la canción se quejó por el trato que le dio Calderón al tema. La influencer se defendió con esta frase:

“En cuanto a este tema que ustedes me envían que escribió el compositor, yo quiero decirle a él que con mucho respeto hicimos el tema, de ninguna manera se alteró la letra, obvio que no, simplemente es un cover como muchos cover que hay en YouTube, como muchos otros artistas lo hacen, que me encanta su tema, que yo creo que mi productor y yo hicimos una pista de guaracha muy profesional, que la canción es una retrochimba y que el video simplemente es una actuación como cualquier otro video que se quiso hacer en esa zona”, declaró la DJ en la historia de Instagram.

Este es el video de la influencer:

Estas son solo algunas de las críticas que ha despertado el video en redes sociales:

La voz de Yina Calderón está tan procesada que ni siquiera tiene auto-tune. O sea se necesita un programa más hpta para medio acomodarle la voz y se llama melodyne, que acomoda la voz manualmente palabra por palabra, como tres horas se gasta uno facil en eso. Horrible. — Marco. (@marcogmusica) November 11, 2022

Quien me mandó a ver el video de la guaracha de Yina Calderon pic.twitter.com/B8WIa1thxf — 🇵🇹🇦🇷 Buñue 🎅🏻🎄☃️ (@Sr_Bunueloo02) November 11, 2022