Si algo une a Miguel Polo Polo y a Marbelle es su odio visceral a Gustavo Petro y a Francia Márquez. Ambos incluso fueron demandados por comentarios racistas contra la vicepresidenta del país. Son uribistas convencidos y se la pasan disparando desde sus redes sociales contra las huestes del gobierno. Lo que no se sabía es que existe un gusto marcado entre el joven congresista por la cantante.

A pesar de que le lleva más de una década Polo Polo está tragado de esta sugar mami. Así se lo hizo saber en una entrevista al humorista Jhovanoty de la cadena radial Tropicana. El Representante afirmó que le gusta mucho Marbelle porque representa la esencia de la mujer colombiana

“Marbelle me encanta y ahora sacó un nuevo disco con este Arnau, Lucas. Me gusta su música primero y me gusta su personalidad, una frentera. Yo creo que esa es la personalidad de la mujer colombiana, más allá de la ideología política, me gusta la manera como confronta las cosas”.

Polo Polo ya ha confesado en el pasado que está tragado de María Fernanda Cabal, que es su amor platónico. Marbelle está soltera y a la orden. Así que una unión de estos dos sería una verdadera piedra en el zapato para sus queridos amigos petristas

