Tatequieto de la ministra Cecilia López a Andrea Padilla: exportación de ganado continúa en pie

La ministra de Agricultura paró en seco a la senadora Andrea Padilla que presentó un proyecto de ley en la Comisión Quinta que busca prohibir exportaciones marítimas de animales para el consumo, entre ellas las del ganado en pie. La iniciativa no cayó nada bien entre los ganaderos que recalcaron la potencia en la que se ha convertido Colombia como el país número 11 líder en exportación de carne a nivel mundial. José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, fue de los primeros en protestar ya que afectaría al gremio y a la economía.

La ministra Cecilia López le recordó a la senadora Padilla que el Congreso no puede prohibir las exportaciones al no estar contemplado en el Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. La invitó a replantar su idea y proyecto de ley ya que primero se debe proceder a un control de constitucionalidad y posteriormente el Congreso ratificará o no la negociación.

