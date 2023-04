¿Tanta vaina para estar a un paso de que se regule la venta de marihuana recreativa?

Por: JOSE DAVID VARGAS TUÑON |

abril 11, 2023

Hace unos días fue aprobado en quinto debate, con una mayoría descomunal, el proyecto de ley que regula la compra y venta de la marihuana para el consumo recreativo; dando origen a ese sentimiento cómplice de una lucha perdida contra las drogas.

Seamos sinceros, la marihuana tal como cualquier otra sustancia de carácter adictivo y con componentes alucinógenos, causa un daño en el cuerpo tanto a corto como a largo plazo, pero, para la mayoría de nuestros congresistas esta no es una mata que mata, si no más bien una que recrea y hace que te diviertas, lo cual a priori puede parecerlo, pero no se pueden minimizar los efectos dañinos que esta causa a las personas.

Sin embargo, y tal como se ha dicho de generación en generación, “no hay peor ciego que el que no quiere ver”, y la lucha contra las drogas, fue en Colombia, un desgarrador caso de tan profética frase.

Es así como, a pesar de todos los esfuerzos de la fuerza publica y los muertos puestos en esta guerra sin cuartel, la misma se perdió hace mucho tiempo; particularmente desde el momento en que, sin miramientos comenzamos a obligar al prójimo a seguir el camino de un mundo libre de drogas, ese que en últimas todos los países quisieron recorrer. Pero por desgracia, y para fortuna de los expendedores de drogas, en Colombia al igual que en muchos países, se sufrió de aquel mal en el cual nos atrae todo lo prohibido y si se hace con mucha insistencia o con medidas represivas nos da un plus de éxtasis.

Así pues, darse por vencido y tratar de regular el tema, aunque no es sencillo, parece ser la más parsimoniosa de las decisiones. Ya que no sirvió reprimir, tratemos de buscar que las personas consuman marihuana con la mejor seguridad posible y bajo unas condiciones en que sus derechos se vean garantizados, además de buscar que se hagan en los sitios más salubres que haya para esa actividad.

El derecho, sobre todo, en temas de política criminal, es uno de los aspectos más complicados que pueden existir, ese cuestionamiento de como tratar de que las personas no cometan delitos es un rompecabezas para muchos doctrinantes en el mundo. Sin embargo, con el tema de las drogas, el camino de represión por medios judiciales definitivamente no funcionó en ningún sistema legal del mundo, lo único que queda en entonces es una regulación expedita y eficaz del asunto; pues esta guerra aun continua, sigue dejando muertos y sigue haciendo más rico al expendedor de la droga.

Posdata: ahora que asumimos una rendición, apélemelos todos a una concientización para las nuevas generaciones y al autocontrol de cada uno de los consumidores.