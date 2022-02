¿Tan rápido aburrieron los jeques a James en Catar?

.Publicidad.

Después de varios meses de ausencia, James Rodríguez por fin volvió a compartir con sus seguidores en Twitch, donde realizó una nueva transmisión hablando con todos sobre varios temas que han sucedido recientemente.

James habló del partido de eliminatorias contra Perú, donde pidió disculpas por tratar mal a los hinchas, y también de su presente en el fútbol catarí, donde ha jugado varios partidos y a buen nivel, pero reconoce que no es la mejor liga para estar.

-Publicidad.-

“¿Qué me gustaría estar en otra parte? Sí, pero es lo que es y hay que ser positivo siempre. “Es un tema que tengo que pensar mucho, pero sí me gustaría irme ya para otro lado, no sé dónde”, dijo cuando le preguntaron al respecto sobre el tema. A James lo afectó mucho haber sido descartado por Benítez cuando el mercado estaba a punto de finalizar, ya que eso hizo que tuviera que buscar equipo cuando varios ya habían comprado los jugadores que querían para sus respectivas escuadras.

Con las puertas cerradas en Colombia, James no tuvo más opción que irse a Catar donde es tratado como estrella, pero el equipo no ha tenido el mejor rendimiento e incluso se quedó sin técnico ya que últimamente despidieron a Laurent Blanc. James quiere irse de Catar y desea volver a Europa o, en el peor de los casos, hacer carrera en Estados Unidos donde pueden seguir pagándole un elevado sueldo.

Publicidad.