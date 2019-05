Taliana Vargas le puso ritmo al bautizo de su hija

Un vídeo filtrado en redes muestra que la ex reina Taliana Vargas botó la casa por la ventana en el bautizo de su hija Alicia María. Con marimba en vivo y bailarines la pequeña fue recibida en la Capilla de la Manuelita, a las afueras de Cali. Junto a la samaria se puede ver a su esposo Alejandro Eder y a su hermana Ana Laura Vargas.

Recientemente Taliana Vargas fue objeto de ataques en redes sociales por unas fotos en donde amamanta a su hija. Su respuesta, que dejó callado a más de uno, fue otra foto amamantando a la pequeña mientras tenía la cara tapada. “Para los que me piden que me tape cuando amamanto a Alicia” escribió en su Instagram. Por su parte, Alejandro Eder, que está en campaña por la alcaldía de Cali, expresó por medio de varios trinos su apoyo a la ex reina.

