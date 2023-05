Survivor “La isla de los famosos" ¿ha decepcionado a los televidentes?

Por: Luis Felipe Suarez |

mayo 20, 2023

El reality show de RCN, La isla de los famosos, que empezó a transmitirse hace más de 70 días parece estar atravesando dificultades para completar sus episodios y para tener enganchados a sus seguidores. Si bien el programa causó gran expectativa, las salidas anticipadas de participantes importantes, las constantes narraciones y repetitivas preguntas de “Tatán Mejía” (presentador del programa), y los capítulos llenos de conversaciones sin relevancia para los televidentes, han causado desilusión en los televidentes.

La última vez que se había realizado La isla de los famosos en Colombia había sido en el 2007. Desde ese entonces, el “Desafío” (reality show de caracol), se había apoderado del corazón de los colombianos y parecía no tener un programa similar que le compitiera en la televisión colombiana. No obstante, con la llegada de la pandemia, el Desafío tomó la decisión de darle un nuevo aire al programa en un ambiente más seguro y con menos costos, en un sitio cercano a Bogotá y alejado de cualquier población, para evitar un contagio de Covid-19.

Aunque muchos televidentes se quejaban del nuevo formato de El Desafío, su rating siguió siendo muy importante. A inicios del 2023, RCN decide inmiscuirse en una nueva aventura: competirle a El Desafío lanzando una temporada de La isla de los famosos. Sin embargo, el programa no fue lo que se esperaba.

El programa causaba curiosidad por los participantes que iban. Entre ellos, influenciadores, humoristas, actores, chefs, futbolistas y personas que ya habían estado en programas similares. Pero al cabo de unos días de iniciar el programa, vino el primer traspiés. Mateo Carvajal, quien es reconocido por su participación en el Desafío, desistió del reality, apelando a las extremas condiciones a las que eran sometidos.

Lo de Mateo fue una sorpresa para muchos, pues se perfilaba como uno de los participantes más fuertes en el programa, además de traer una gran cantidad de audiencia al canal. Pero no fue el único que desistió, momentos después de anunciar que desistiría del programa, la actriz, creadora de contenido y empresaria, Manuela Gómez también decidió retirarse del programa.

Como si fuera poco, al cabo de unos días, Macnelly Torres, ex jugador de la selección Colombia de fútbol, optó por seguir los pasos de Mateo y Manuela. Sin duda, la salida de estas 3 celebridades desencantó a algunas personas que veían el programa. No obstante, el canal supo manejarlo y al final pareció no haber tenido mucho impacto.

La verdadera tormenta llegó sobre el final del programa. El Desafío comenzó una nueva temporada y el rating de televidentes se lo llevó este programa, al punto de doblar el número de personas que ven Survivor. Adicionalmente, Survivor hizo un cambio en el formato de transmisión, las pruebas comenzaron a presentarse repartidas en dos capítulos. Es decir, en un capítulo comenzaba la prueba y en el siguiente terminaba. Desde luego, el corte entre pruebas generaba que la audiencia perdiera la emoción de esta.

Como si fuera poco, “Tatán Mejía” quien siempre narró lo que iba sucediendo en las pruebas, comenzó a tener impacto en los resultados de las mismas. Por ejemplo, en una prueba en donde los jugadores debían grabarse unos colores que el presentador les iba mostrando y luego decirlos en el orden correcto, “Tatán” comenzó a hablarle al deportista y ex participante Eléider Álvarez, quien a su vez perdió la concentración y fue eliminado de la prueba. Durante el periodo de tiempo en el que Tatán le habló a Eléider, no le habló nadie más, por lo que la desventaja fue solo para este participante.

El programa comenzó a aburrir a la gente por las repetidas preguntas a los jugadores por parte de Tatán “¿Cuál es tu estrategia? ¿Tienes alianzas? ¿Se mantienen las alianzas? ¿Cómo vas a votar hoy? Al punto que en ocasiones participantes como el actor Federico Rivera respondían “Como te dije la vez pasada…” o “Lo mismo que te dije la vez pasada…”.

La clara influencia de Tatán en el juego no pudo ser más clara en el juicio de eliminación que tuvo como víctima a Eléider. Resulta que la final de “Survivor” se dará entre los 3 últimos participantes y serán los 8 competidores eliminados previamente, quienes voten por el ganador. Pues bien, en dicho juicio Tatán comenzó a enfrentar al participante y humorista Camilo Pardo sobre su rol en el juego. En las preguntas hechas por Tatán, intencional o no, quedó la sensación de que era Camilo quien había sacado a todos los participantes anteriores con frases como “se podría decir que ellos (los ex competidores) están sentados allá (a un lado del estrado desde donde los eliminados pueden ver los juicios) casi que por ti”.

Finalmente, y sumado a las salidas inesperadas y las desacertadas intervenciones de “Tatán” (quien es un excelente presentador, pero que el formato del juego lo llevó a esto), el programa parece haberse quedado sin material para mostrar en sus capítulos, al punto que de 4 capítulos, 2 pueden ser pruebas o juicios y los otros 2 son repeticiones de capítulos anteriores y largas entrevistas a los que aún son participantes, con respuestas que en nada aportan al entretenimiento, ni el formato del programa.

A falta de un eliminado y la votación del jurado, “Survivor” La isla de los famosos parece haber dejado un sinsabor en los colombianos que vieron el reality y sus números en los ratings de televisión así lo confirman. Enhorabuena para los productores del Desafío 2023 y mucho por mejorar para los directores de “Survivor” La isla de los famosos, que ahora mismo buscan cómo sobrevivir a los cambios que ellos mismos hicieron.