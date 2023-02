Superfigura y anotando doblete: la resurrección definitiva de James Rodríguez en Grecia

James Rodríguez volvió a brillar en Grecia después de que su equipo, el Olympiacos, vapuleara 6-1 al Panteolikos por la fecha 22 de la Super Liga. El jugador colombiano volvió con las pilas recargadas después de haber estado algunos días alejado de las canchas; y fue tal su nivel de juego que no solo anotó un doblete de ensueño, sino que también fue elegido como el mejor jugador del encuentro.

El 10 colombiano hizo y deshizo en el estadio Georgios Karaiskakis. Iniciando el encuentro movió los hilos para que el Olympicos se fuera arriba y terminará el primer tiempo con una ventaja de 2-0. Y ya en el segundo, James Rodríguez entró enchufado y al minuto 61 metió un cabezazo que tranquilizó las aguas, tras el descuento del conjunto rival.

Easy for this guy from 🇨🇴🎩💥#OlympiacosFC#JamesRodriguez pic.twitter.com/gGz7aLXXQw

— RedFighter 🔴 (@RedFightter7) February 13, 2023