Sufriendo por las lesiones y olvidado en el Atalanta: El equipo que le salvaría la carrera a Duván Zapata

La temporada de fichajes no termina en Europa y los equipos estudian el fichaje de algunos colombianos para fortalecer sus plantillas, uno de ellos es el Everton FC, que en aras de mejorar su ataque estaría pensando en contratar a Duván Zapata. Para nadie es un secreto que la temporada del colombiano no ha sido muy buena en el Atalanta; e incluso, el técnico del equipo lo ha venido relegando poco a poco, por eso la opción del equipo inglés sería un bálsamo para el jugador.

La información la dio el periodista Fabrizio Romano, una de las voces autorizadas para hablar sobre el mercado de fichajes en Europa. Según su trino, el conjunto toffee planea contratar al goleador colombiano a modo de préstamo con opción de compra. Sin embargo, el Atalanta estaría buscando una oferta para vender al colombiano del todo, por lo que habrá que esperar como se desarrollan las conversaciones.

"Everton está preparado para acercarse a Atalanta para negociar por el delantero colombiano Duván Zapata. Intermediarios trabajarán en el acuerdo con Everton abierto a préstamo con propuesta de cláusula de opción. Atalanta solo estaría abierto a discutir una transferencia permanente para Zapata, tal como están las cosas." fueron las palabras del periodista.

Everton are prepared to approach Atalanta to negotiate for Colombian striker Duván Zapata. Intermediaries will work on the deal with Everton open to loan with option clause proposal 🔵 #EFC

Atalanta would only be open to discuss a permanent transfer for Zapata, as things stand. pic.twitter.com/td25x3EyRn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2023