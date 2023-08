“Soy culpable, pero yo era su rehén” confesó el español que descuartizó al médico colombiano en Tailandia

.Publicidad.

En la madrugada del jueves en Tailandia un hombre que se encargaba de recoger la basura encontró en un vertedero de la isla de Ko Pha Ngan , conocida además como la isla de los excesos, los cuerpos del médico de Lórica, Cordoba, Edwin Arrieta de 44 años. Según el periódico El Confidencial de Barcelona encontraron: “estos de intestinos, pelvis y grasa en una bolsa de basura el jueves. Mientras que el viernes, en otra bolsa, se hallaron las piernas y ropa de la víctima”.

Cuando fueron a inspeccionar su cuarto, que compartía en un hotel de la isla con su amigo, el joven chef Daniel Sancho de 29 años, hijo del actor Rodolfo Sancho y de la actriz Silvia Bronchalo, encontraron rastros de sangre y de grasa. La policía tailandesa lo apresó en seguida y en interrogatorio se quebró y contó todo. Confesó que supuestamente la había pasado muy mal mientras estuvo al lado del que hasta hace semana fue el español Sancho:

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho". Esto lo publicó el Confidencial de Barcelona.

Edwin Arrieta era un cirujano estético de 44 años nacido en Lorica Cesar con amplio prestigio en la ciudad y todo el departamento. Las últimas fotos que le tomaron a Arrieta se veía muy contento al lado de su pareja en una moto. Se habían quedado de verse con Sancho, con quien sostenía una relación de amistad, en la isla de los excesos pero el resultado terminó en macabro asesinato.

La víctima se graduó como médico cirujano de la universidad Metropolitana de Barranquilla. Era especialistas en cirugía estética. La policía tailandesa aún avanza en la investigación.