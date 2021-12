Sopa y seco le dio comentarista argentino de Win Sports a Carlos Antonio Vélez

Una de las principales críticas a Win Sports desde que se creo el canal premium fue que no valía la pena pagar la suscripción por la calidad de contenido que se ofrecía. En primer lugar porque para nadie es secreto el mediocre nivel de la liga y, sumado a eso, los narradores y comentaristas del país que son tan criticados por falta de seriedad, frases sin sentido que no hacen gracia y una total ausencia de análisis profundo de lo que ocurre en cada partido.

Los famosos comentarios de Faryd, opiniones personales de Carlos Antonio Vélez y varios errores de otros comentaristas son tristemente comunes aquí, pero con el partido de Millonarios-Alianza Petrolera los colombianos amantes del fútbol vuelven a tener un poco de esperanza de ver comentarios de calidad gracias a Gonzalo de Feliche.

En un mundo periodístico donde por lo general se ve a los periodistas deportivos colombianos emigrando a trabajar en países como México o Argentina, el caso de este argentino es al revés. Desde hace ya varios años en Colombia, escuchar comentar y analizar al joven argentino es todo un deleite.

Como se puede evidenciar en su Twitter, De Feliche llega más preparado que cualquiera para comentar así sea un picado de barrio. Datos de cada jugador, sistemas de juego, táctica y más están en el repertorio de un periodista ejemplar que Win designa para comentar partidos de poca audiencia y por eso no lo reconocen mucho, pero este partido de Millonarios fue el gran escaparate para que muchos quedaran enamorados de su trabajo y análisis.

Quiero decirles que hay una persona de mi trabajo a la que siempre he admirado por lo increíble que es para el análisis.

Un gran comentarista, que prepara los partidos, que no dice ni más ni menos, que no hace comentarios que nada tienen que ver con el partido, que se enfoca es en él y sus jugadores, que no busca protagonismo o contar historias de vida...

Necesitamos más como él! https://t.co/Q9KsRqzkwu

— Johana C. (@JohanaC0808) December 3, 2021