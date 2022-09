Solo les importa la plata: la verdadera razón de la convocatoria de James a la selección Colombia

.Publicidad.

Las críticas hacia Néstor Lorenzo, después de haber hecho publica la lista de convocados para los amistosos de la selección Colombia en septiembre, no cesan. La mayoría de aficionados coinciden en la idea de que el técnico no hizo una buena elección y para colmo de males llamó a James Rodríguez, un jugador que en los últimos 6 meses solamente a jugado un partido y no ha hecho nada meritorio.

Es increíble lo de James, ya es hasta una falta de respeto con los demás jugadores Colombianos que están jugando y destacándose por el mundo.

Esta Selección Colombia ya no tiene nada de seriedad, es una completa RECOCHA — Marlon Ramos (@MarlonRaSS) September 15, 2022



La especulaciones sobre el por qué Néstor Lorenzo llamo al 10 no se hicieron esperar, y aunque muchos medios aseguraron que fue porque el técnico quería iniciar su proceso en la selección Colombia con jugadores que conoce, otros fueron más lejos y afirmaron que solo fue por un tema de patrocinios.

Como es bien sabido, el lugar donde la selección Colombia jugará los partidos amistosos frente a Guatemala y México será EEUU, y toda la logística gringa estaba expectante de los jugadores que iba a convocar Lorenzo para saber si iban a darle rating o no. Así las cosas, la convocatoria de James solamente sería una jugada de la Federación para quedar bien con los patrocinadores estadounidenses.

Si el fútbol colombiano sigue viéndose como un vil negocio que llena los bolsillos de billetes de unos pocos, olvidémonos de algún día alzar una copa mundo, e incluso una Copa América. Si no hay un cambio real, estaremos a portas del final de la selección Colombia.