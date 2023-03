Sobre lo insoportables que son los chapinerudos que se creen artistas de Nueva York

Por: Mateo Duarte del Castillo |

marzo 06, 2023

El arte, sus artistas y sus creaciones buenas, malas o regulares no deben estar centralizadas en nichos de gente con algún tipo de renombre por haber tenido sus días dorados, así que se pegan de ese reconocimiento como garrapatas y se “adueñan” de estilos o propuestas estéticas. Ay, pobre de el (la) que haga algo similarmente parecido, no lo bajan de impostor y tratarán de sabotear su obra, ese es el peligro de las roscas artísticas Bogotanas: Creen que el arte les pertenece, que solo ellos lo entienden y se lo rotan como si fuera un porro entre sus compinches, yo te aplaudo, tu me aplaudes, yo te compro, tu me compras. Y es bien curioso, cuando están en bancarrota (pues, que vienen siendo 250 días de los 365 del año) o mordiendo un cable que llaman, nos ofrecen su trabajo a nosotros el resto de los mortales, ejemplo de la vida real: Cierta Fotógrafa Chapineruna postea en sus redes discretos hashtags tales como #metocoputearme (¡¡), y le pone unos precios ridículamente caros a sus fotos. No pues, gracias por darnos el honor de comprarles las cosas tan geniales que solo sus amigotes igual de quebrados les compraban hasta que ya no pudieron más.

Se instalan entonces en barrios como Chapinero, la Macarena o Teusaquillo) y cualquier propuesta realizada fuera de esas tres zonas, pues no sirve, así sean declarados otros barrios como Fontibón o el Bronx también como Distritos creativos.

Es bien sabido que el precio del metro cuadrado para compra o arriendo en estas zonas es carísimo, no importa, venden hasta un riñón con tal de costearse unos generosos espacios que muchas veces son subutilizados, o más bien utilizados para invitar a “una pastica y un vinito” a toda la gallada hambrienta. Eso tiene un nombre: Pobreza oculta.¿ Cuál es el problema en conseguirse un apartamento de interés social en un barrio popular y de ese modo tener para hacer un mercado mensual másomenos digno?

En sus tertulias por fin con la sensación de saciedad en sus estómagos y después de par porros alaban a artistas como Basquiat o a cualquier otro -bueno, regular o malo- que haya vivido en el Greenwich Village en Nueva York, ojo acá, alaban a artistas que no sobrepasen la década de los ochentas, de ahí en adelante es “”basura posmodernista” Jeff Koons? Videoarte? Puaj, si acaso Doris Salcedo y pare de contar. Y con el asunto del Cine Colombiano la rosca se encoge aún más, pero curiosamente ya no hablan sólo de Bogotanos sino del Caleño documentalista cachaquizado de Luis Ospina, acá estoy de acuerdo en una cosa: ¿dónde está el gran documentalista bogotano? Los egresados de las escuelas de cine de la capital del país terminan absorbidos por la comodidad de un cheque mensual que les dan como editores o directores de series o novelas, ¿a que horas hacen documentales? No hay tiempo ni ganas, se “aburguesaron”. Pero de reconocer el trabajo de Ospina a compararlo con el parásito de la obra de Andrés Caicedo, el señor Sandro Romero Rey hay un largo trecho, saben porqué lo hacen? Porque es el que pone el vino en las reuniones y les comparte la clave de su cuenta de MUBI.

A veces cuando a alguno le revienta una convocatoria que propusieron sobre “visibilizar comunidades olvidadas” se van a la Colombia profunda a que los piquen los zancudos, entrevistan a varios campesinos escuálidos y hambrientos y llegan a contarnos henchidos de orgullo como están de jodidos los que viven por allá. Aplausos.

Para terminar, el arte debe descentralizarse y ampliarse a toda la ciudad, el festival de Venecia (el barrio) es un buen ejemplo, no sé si la pandemia lo acabó pero por ahí va mi propuesta, el arte para todos, todas y todes no para los mismos de siempre.

*Adenda: Le pregunté a ChatGPT sobre las roscas artísticas y creyó que era una pregunta sobre tejidos en croché, terminó dándome consejos sobre tipos de agujas, así que todo lo que acabaron de leer fue sin la ayuda de la Inteligencia artificial.