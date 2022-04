Sobre las investigaciones contra Lafaurie que no avanzan en la Fiscalía

Por: Yeisson Vargas Rendón |

abril 04, 2022

Falsos mensajes de brote aftosa para chantajear y afectar la economía ganadera en Colombia; interés indebido en la celebración de contratos, apoyo a campañas políticas, reformas para beneficiarse económicamente de carnes que ingresaban desde Venezuela y hasta influencias para traslados de mataderos son las denuncias que hacen parte de una serie de investigaciones que se encuentran en pausa en la Fiscalía contra José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y esposo de la electa senadora María Fernanda Cabal.

Desde hace un par de meses la Organización Dignidad Agropecuaria sostiene que varios funcionarios de Fedegán llamaban a dirigentes ganaderos de distintas regiones del país para que respaldaran a la senadora Cabal (en las elecciones del pasado 13 de marzo de 2022). En esas llamadas se les advertía que, de no hacerlo, no se les incluiría en el ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa. Como era de esperarse, desde la dirección de Fedegán negaron las acusaciones y lo atribuyeron a meros ataques políticos.

En este punto es necesario advertir al lector acerca de lo siguiente: resulta ser un chantaje de gran fuerza y magnitud, si se tiene en cuenta que si los ganaderos no están al día con la vacunación no reciben las autorizaciones del ICA (Instituto Colombiano agropecuario); por lo tanto, no podrían hacer explotación bovina de ningún tipo. En palabras directas y claras: sin vacunación contra la fiebre aftosa no se puede vender ni comercializar carne y leche.

Solo esta denuncia resultaría alarmante, pero quien quiera indagar un poco más en el historial penal activo contra el actual presidente de Fedegán descubrirá que el camino es turbio, oscuro y lleno de obstáculos, además de sumergirse por voluntad propia en un eterno ciclo de espera burocrático.

Una de las investigaciones contra Lafaurie es la noticia criminal No. 110016000049201316729, la cual fue tramitada durante la vigencia de los años 2014 - 2016. Esto por el delito de interés indebido en la celebración de contratos Art. 409 de la Ley 599 del 2000 Código Penal.

Actualmente, dicha indagación se encuentra en estado inactivo, y cuya última actuación registrada de fecha 30 de agosto del año 2016 fue la de archivo por conducta atípica, por lo que el proceso físico y las carpetas y medios magnéticos que lo conforman deben reposar en el almacén de archivo de la Fiscalía General de la Nación. Al menos, eso expresa Ingrith Katerine Escalante Torres, Fiscal 18 Local (E) de la Dirección Especializada Contra la Corrupción.

Ahora bien, la fiscal 5a seccional de la unidad de administración pública de la Fiscalía, Dorys Cecilia Balaguera Quintero, señala que existe otra investigación y es la que se halla bajo No. 540016001131210705235 por denuncia de agricultores y ganaderos del Norte de Santander quienes anónimamente expusieron varios eventos y que hoy aún son materia de investigación.

En esa investigación los agricultores de Santander expresaron que, en 2008, el señor Lafaurie declaró la zona nortesantandereana con brote de fiebre aftosa sin que ello fuera verdad.

No obstante, ante ese ‘diagnóstico’ ese gremio debió comprar vacunas, someterse a cuarentena, sacrificar a las cabezas de ganado enferma, con el fin de controlar y erradicar ganado; lo que en aquel momento afectó gravemente la economía, además de los diferentes y variados perjuicios a los ganaderos de dicha región del país.

En la misma investigación se encuentra plasmado que, el actual presidente de Fedegán reformó estatutos con el propósito de crear un frigorífico en el municipio de Cornejo (Norte de Santander) para beneficiarse de los reintegros por exportar carne en canal a Venezuela. Además, se denunció allí mismo que Lafaurie también apoyó la campaña política de William Villamizar Laguado (quien en ese momento era el candidato electo a la gobernación de dicha región) y quien lo ha sido en dos ocasiones ya.

Pues bien, los agricultores indicaron que esa fue una especie de alianza que derivó en una obtención del poder para que juntos pudieran acabar con el matadero de Cúcuta y así trasladarlo por fin al municipio de Villa del Rosario.

De suerte que, lo anterior, parece ser una serie de conductas ya ‘típicas’ y repetitivas del ‘polémico’ José Félix, que sumadas a las gestiones ‘transparentes’, ‘diáfanas’ y ‘eficientes’ de una de las instituciones con ‘más favorabilidad’ del Estado como es la Fiscalía General de la Nación, parece presentarse como un camino en el que no se sabe si algún día la verdad y la justicia podrán tomar voz y presencia en este caso.

Por último, es importante mencionar esto: todo parece indicar que existen más investigaciones activas contra Lafaurie, pero conocer sobre qué tratan quizá tome meses u años, pues la decisión de dar a conocer dichos radicados ya está en manos de un tribunal en Bogotá y el o la juez encargada de ello, tendrá la última palabra.

Pero dicha decisión, aún no tiene fecha conocida de fallo.