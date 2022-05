Sobre la presencialidad para la justicia penal

Por: GUIDO MAURICIO RAMOS TORRES |

mayo 23, 2022

Apenas la Cámara de Representantes aprobó, mayoritariamente, la virtualidad para los procedimientos, excepto para la justicia penal, se ha iniciado a escuchar opiniones contrarias.

Por ello, para ser coherente con lo que se ha dicho públicamente, de forma personal y en representación de otros, debo decir que quizás así lo apruebe también el Senado, esperemos, eso sí, que con algunas excepciones. "Que la presencialidad sea la regla y la virtualidad la excepción".

El tema a discutir no puede ser, especialmente, la descongestión de los despachos judiciales o la publicidad que hayan podido tener "algunos" asuntos de connotación o de interés mayoritario o nacional como el proceso de Uribe y otros más; peor, la comodidad que genera la realización de las audiencias virtuales para funcionarios y abogados, todo ello suena, más bien, a eficientísimo.

La descongestión de los despachos judiciales y fiscalías debe conseguirse, fundamentalmente, con creación de más despachos judiciales, de más fiscales, más policía judicial, la existencia de más defensores públicos y particulares; la virtualidad solo debe ser una herramienta más, no la regla, no la "supuesta" solución, pues no se trata de sacar adelante muchos procesos penales sino sacarlos bien y con el respeto pleno del debido proceso y el derecho de defensa, que valga recordar, le pertenecen en el proceso penal, especialmente, a los "procesados" y a las víctimas.

Por ello, la discusión no debería ser presencialidad o virtualidad, más bien virtualidad o garantías o eficientísimo y presencialidad, pues eso es lo que hemos visto enfrentado; claro, los juzgados haciendo más audiencias para su récord y la fiscalía haciendo más imputaciones, acusaciones y pidiendo medidas de aseguramiento de forma cómoda detrás de la cámara y así cumpliendo lo que quieren sus directivos, llenar las estadísticas.

El tema en la oralidad es diferente, pero parece que muchos no lo han entendido, por eso es que en los demás procedimientos que son mixtos, claro, mucho más escritos que orales como el civil o el administrativo, se justifica que se quede la virtualidad; pero en penal, la oralidad impone además de las técnicas propias, generar una mayor efectividad del derecho al proceso público, concentrado, contradictorio y con inmediación de la prueba.

Entonces, los interrogatorios, los contrainterrogatorios, las objeciones y las incorporaciones probatorias deben darse en vivo con la presencia del Juez con su toga y el respeto que ello infunde; sin lectura de escritos, entrevistas declaraciones previas, bases de opinión pericial o informes de policía, etc.

El enfrentamiento debe ser con total lealtad y en franca lid; así es el proceso penal, un enfrentamiento de partes con todas las posibilidades sin las limitaciones que genera la virtualidad.

No más objeciones sin responder o extemporáneas, no más desconexiones oportunas, ya no más aplazamientos o recorte de tiempos por audiencias programadas, ya no más audiencias simultáneas, ya no más pantalla, porque ahora ya nadie aparece, en muchas ocasiones ni el Juez; ya no más justicia sin rostro. Sin la presencia todo aguanta, por algo se dice "dímelo de frente y en mi presencia"

De todas maneras, ello no quiere decir que muchas audiencias de las llamadas, rogadas (preliminares) no se puedan hacer virtualmente, incluso, algunas de etapa de juicio en las que no haya controversia probatoria, ej. acusación, lectura de autos o sentencias, etc.

Es más, así la reforma quede como quede, nada impide conectar virtualmente a detenidos cuando haya dificultad del traslado o incluso de forma excepcional a testigos que tengan alguna dificultad de concurrir.

En fin, que la regla sea la presencialidad; la excepción y una herramienta, la virtualidad. Esperemos a ver cómo queda la reforma.