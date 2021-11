Sobre el origen de tanto lujo de tiktokers e influencers

Por: Harold Villamil |

noviembre 22, 2021

¿Acaso ser famoso y narco en Colombia es pecado?

Pues con esta frase quiero iniciar esta nota, y es que se está poniendo de moda que a famosos y sus familiares se les cae un cargamento con coca o marihuana, se pierden por unos días de redes sociales y salen a decir que: “está situación me está afectando bastante”, ¡pues claro! A quién no le va afectar bastante que se le caiga un cargamento donde posiblemente invirtió parte de su patrimonio para tener una retribución del 800 %.

Ahora bien, uno se cuestiona: ¿qué tanto puede ganar un youtuber, actor, tiktoker, etc, para lograr adquirir carros de lujo, casas y aptos por un valor de más de diez mil millones de pesos?, pues bien, son preguntas que tengo en mi cabeza y no me dejan dormir, es muy evidente que sus bienes no vienen precisamente de estos negocios; y es que la ecuación es muy simple: si actores y humoristas retirados viven en estrato medio con los pocos ahorros que lograron adquirir cuando estuvieron en auge, ¿por qué estas personas en menos de un parpadeo pueden hasta tener 100 veces más de lo que estás personas construyeron en vida?

Entonces la frase: “vengo de los sótanos del infierno”, “que inventen, que chismoseen” son frases que utilizan estas personas en común para salvaguardar su imagen y disfrutar de su enriquecimiento ilícito.¿qué tanto puede ganar un youtuber, actor, tiktoker, etc, para lograr adquirir carros de lujo, casas y aptos por un valor de más de diez mil millones de pesos?

Por ejemplo, me causa curiosidad que hace menos de 5 meses, una reconocida empresaria que era yotuber y entró al mundo de las queratinas, en sus redes sociales salió diciendo que su contador le había robado más de dos mil millones de pesos en impuestos, y que eso posiblemente la llevaría a la quiebra, un mes después se reúne a comer empanada con el innombrable, publicando en sus redes está frase: “ni de derecha ni de izquierda”, después de eso, esta empresaria ha tenido un éxito en ventas, tanto así que empezó a botar billetes desde un helicóptero, compró un apartamento lujoso, otro carro nuevo para su colección…y yo pensando que se estaba rebuscando lo que le habían robado…

Lastimosamente la tv colombiana nos ha inculcado esa psiquis que ser narco ¡paga!, ¡da plata!, y pues el ejemplo es claro, las mismas personas que hacen parte de un elenco, o en su momento lo fueron, actuando se dieron cuenta del negocio y lo materializaron, lastimosamente para ellos, la pandemia y el aislamiento los puso en evidencia…