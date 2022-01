Sobre candidatos a listas de Cámara de colombianos en el exterior (II)

Por: Jose Angel Londoño Ortiz |

enero 04, 2022

Esta nota es la continuación del artículo:

Sectores de “Centro” y de izquierda alternativa.

Pongo entre estas comillas, ese “Centro”, ya que veremos a un grupo particular de derechas y de intereses afines en este grupo, muchos camuflados bajo el amparo de ser “alternativos”, buscan la votación de sectores afines en el exterior, que son muchos.

Estos sectores están en un proceso de revisar esas alternativas de representación de la mal llamada “diáspora”, que ya demostraron en las anteriores elecciones que no basta solo un “jalón” electoral, y que hay demasiados paracaidistas, personas que sin ningún tipo de trabajo, investigación o gestión comunitaria con la nación colombiana en el exterior se lanzan al escenario político, terminando como pescadores en rio revuelto, buscando al final un puestico en alguna UTL de su senador o jefa de debate de su “padrino” político.

Continuamos con el análisis.

Partido Liberal

Adriana Arana Dávila @adrianaAradaD2

Una mujer trabajadora, muy comprometida con el sector de población en el cual ha venido desempeñándose en Girona, al norte de Catalunya. Tiene experiencia en trabajo político, ya que tuvo cargos en Senado hace ya muchos años. Desafortunadamente para ella, no tiene una propuesta, un grupo de trabajo en el sector dela comunidad que avalen su candidatura.

La verdad, no hay preguntas para una lista que de por sí ya está demostrado que en el exterior no tendrá mucha fuerza.



Partido Alianza Verde (Coalición de la Esperanza – Verde etc)

Manuel Jose Alarcón Norato @Todosunidosch

Hernando Barreto Baquero @HernandoBarreto

En esta lista queda totalmente demostrado que el partido Alianza Verde está totalmente desconectado de las realidades económicas, sociales y políticas de la comunidad colombiana residente en el exterior.

Alarcón Norato fue el que saco la mayor votación de todos, con 2.896 votos en las anteriores elecciones. La inmensa mayoría del voto fue por la lista, con lo que fue el llamado el “Efecto Mockus”; un jalonamiento por parte del que fuera líder natural de Alianza Verde. Ahora bien, la pregunta será si este “efecto” tiene acción en modo, tiempo y lugar, para ser sostenido, ya que Alarcón nunca tuvo una actividad fuera de Chile en los últimos 4 años. Tampoco se vio comprometido en trabajo de consensos con otros activistas en llevar una agenda por la comunidad colombiana en el exterior de manera integral con otras fuerzas políticas. Nunca se le vio en espacios de construcción colectiva, como el taller de ampliación democrática en el exterior, ni en la Convergencia democrática, ya no digamos en la última audiencia pública en el Senado.

Esto hace a Alarcón Norato un líder local muy bueno, pero sin visión internacional, y esto hace que tenga una visión muy corta de las realidades económicas, políticas y sociales de la migración colombiana en el mundo. Además, como salida en falso, Alarcón Norato dio su apoyo a la gestión del Representante Vélez Trujillo de la siguiente forma : “ Aspiro no equivocarme con este planteamiento, y mucho menos con el apoyo y confianza que le ofrezco al Sr. Juan David Vélez a través de la carta que hoy le envié”

Aquí el documento: https://www.colexret.com/columna-opinion/desde-chile-para-lideres-apoyo-al-representante-por-los-colombianos-en-el-exterior/

Una cosa es dejar que trabajen, otra cosa es criticar por criticar y otra muy diferente hacer oposición reflexiva. Alarcón Norato entrego sin algún motivo ni autorización de su partido, un apoyo sin rechistar y ya vimos los resultados.

Otro capítulo aparte, es el candidato Hernando Barreto Baquero. Barreto Baquero de Miami, dicen las malas lenguas, que es la cuota impuesta de la representante de Alianza Verde por el Valle, Catalina Ortiz Lalinde, ahora jefe de debate del precandidato Sergio Fajardo Valderrama. Este candidato se impuso al “consenso” (si entre comillas), del fajardismo en el exterior, es decir el ala que lideran los llamados “doctorados”, de la mano de Litza María Mayorga García que, supuestamente sería la candidata natural de este grupo político.

Apadrinada por el senador Iván Marulanda, Mayorga García intento postularse por el Nuevo liberalismo. Al recular el senador Marulanda y devolverse a las toldas de los hermanos Navarro Wolf y compañía, intento obtener el aval de Alianza Verde, pero ya habían cerrado la lista. En medio del desespero busco el aval de Verde Oxígeno, a la par de buscar la cabeza de la lista del nuevo partido Dignidad, con el cual habían firmado un acuerdo de voluntades de ir en coalición.

La gente de Dignidad es muy pila. Se le propuso a ella varias alternativas, pero no la cabeza de la lista y menos cerrada, ya que ella no tiene ningún trabajo con colectivo de colombianos en el exterior, ni experiencia política de consensos, ni lo que se pueda determinar como un “capital político”. En definitiva, ninguna le salió a Litza Maria Mayorga García, con lo cual, esta señora junto con su “vocero” Andrés Machado, lograron dañar a su paso candidaturas fuertes en el Nuevo Liberalismo, en Dignidad y en Verde Oxígeno, que la descarto al final y por varias razones. En definitiva, candidaturas serias y con peso no lograron presentarse en estas listas, que, si eran representativas de sectores alternativos en el exterior, con trabajo certificado en diversos sectores del mundo y eran candidaturas fuertes.

Las preguntas son: ¿Compromiso Ciudadano en el exterior, es decir los “doctorados”, acompañaran a Barreto Baquero en su aspiración, a pesar de haber pasado por encima del “consenso” con la cual este grupo definió (o mejor, impuso) a Mayorga García como su candidata única?

¿Alarcón Norato tendrá la fuerza suficiente para superar el jalón o efecto Mockus?

Esperemos los daros del amanecer electoral.



Fuerza Colombia ASI

Aura Marina Bonilla Bravo @aurabonillabravo

Juan Guillermo Ortiz Hoyos

Hernando Viveros Cabezas

Esta coalición se presenta como una alternativa a la falta de representación e n el espectro de Centro alternativos. Aura Marina Bonilla Bravo participo en el ejercicio de preselección de candidatos que lidero en su momento Javier Urrea Cuellar hace cuatro años. Este ejercicio le permitió darse a conocer en varios sectores de colombianos en el mundo. El pecado, el de siempre, no seguir con el trabajo de construcción colectiva y llevarlo de manera local.

Juan Guillermo Ortiz es un activista deportivo. Ha trabajado como coordinador de marketing de un equipo de futbol y residente en Valencia, España. No se le había visto antes desde sectores de trabajo con la comunidad, y se nota que no hay una propuesta coherente, veraz y practica para la comunidad. Esperemos a ver cómo sale la apuesta.

De Hernando Viveros Cabezas se sabe que Hernando Viveros Cabezas, quien proviene del Movimiento Estudiantil de Colombia y se consolidó en la Universidad del Valle, donde estudió Educación y Cultura Física. Viveros pasó de Cali a trabajar en Bogotá en el Programa de la Embajada en los Estados Unidos con el Programa de Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal. Según un artículo de esta casa periodística “ Viveros Cabezas es una figura de amplio espectro político de Colombia en Washington D.C., a donde llegó como asilado político y desde allí genera diálogos con diferentes partidos y organizaciones sociales para la proyección de los temas afrolatinos en la capital americana y en la actualidad está vinculado como parte de las Organizaciones de Sociedad Civil en la OEA.

Aún no se le conoce la propuesta de trabajo para la comunidad colombiana en el exterior.

Pregunta a la Candidata Aura María Bonilla Bravo: ¿Podrá en el termino de campaña aunar la cantidad posible de acuerdos para llegar fuerte y firme a ser una opción para representar a la comunidad colombiana en el exterior?



Nuevo Liberalismo

Carlos Felipe Sarmiento Rojas

Desde el exterior no se le conoce. Se sabe que vive en México y que hace parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de este país. Es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, y con gran experiencia en el sector académico, pero sin ningún trabajo en temas de comunidad colombiana residente en el exterior.

¿Cómo hacerle una pregunta a una persona que nadie reconoce como líder en el exterior?, difícil.

Pacto Histórico

Carmen Felisa Ramírez Boscán @Wayunkerra

Natalia Munevar Sastre @nataliamunevar_

El primer problema en el pacto histórico fue la injerencia política de Beto Coral y de Daniel Mendoza, el creador de la serie Matarife en la consulta interna de la Colombia Humana, el partido político de Gustavo Petro. El apoyo brindado por estos, contribuyo a un resultado que no se esperaban al interior de dicho movimiento. Salió como ganadora Carmen Felisa Ramírez Boscan, sin tener una propuesta clara para la comunidad colombiana en el exterior.

Ya pasada esa situación, en un “Colegio Electoral” tomaron la decisión de quienes conformaría la lista y el orden de la misma. Allí salió el nombre de Leonora Castaño, líder y activista social de la Colectiva de Mujeres Migradas, Refugiadas y Exiliadas, con una hoja de vida impecable al servicio de los colombianos en el exterior, a las víctimas del conflicto armado colombiano, y con propuestas serias, llamativas y coherentes con la realidad de la comunidad colombiana en el exterior.

En dicho “Colegio Electoral”, se determinó después de una votación que gano Beto Coral, salir con una mujer encabezando la lista, Beto Coral de segundo y cerrando la lista abierta Natalia Munevar. Pasado este colegio, y por motivos que aún no se han confirmado, Franklim Humberto Coral Garrido, conocido como influencer y Youtuber como Beto Coral, presentó renuncia a la candidatura por el pacto histórico, en situaciones que tendrá el que aclarar a la opinión pública.

En el Pacto Histórico, hay una deuda, valga la redundancia, histórica, de tratar los temas de la Nación Colombiana en el Exterior. Temas trascendentales como el reconocimiento del hecho migratorio, la creación de un área que se entienda con las diversas situaciones de la comunidad colombiana en el exterior, la posibilidad y la voluntad política de restituir la participación democrática con otra curul, son temas que hay que tocar.

Pregunta a Carmen Ramirez Boscan: Después de la injerencia de diversas personas representativas de otros partidos o movimientos políticos a su favor, para ganar en la consulta de la Colombia Humana: ¿Se siente con la moral necesaria para ser la representante de la comunidad colombiana residente en el exterior?

Pregunta a Natalia Munevar: Ha trabajado usted en espacios para la paz de Colombia desde su apoyo político, que es el Polo Democrático y es un trabajo para reconocerle, pero ha desconocido la otra línea de investigación de la comunidad colombiana en el exterior.

¿Cuál seria su propuesta para la inmensa mayoría de personas a las cuales usted no se ha acercado nunca?, y me refiero a los trabajadores colombianos en el exterior.

En resumen:

Desde la perspectiva de las grandes coaliciones, la comunidad colombiana en el exterior no tiene una vocería con dignidad, argumentos y solides para mejorar la calidad de vida de sus migrantes. Los grandes Lobby`s , aportantes a la nación tienen presencia en el Senado. La comunidad colombiana que envía 8.000 millones de dólares al año nunca ha sido reconocida y menos, tenido en cuenta en los grandes debates de la nación. Los liderazgos colectivos reconocidos por diversos sectores políticos y sociales han sido relegados al rincón más apartado, colocando a personas que desconocen las realidades económicas, políticas y sociales sin ningún trabajo de base con la comunidad, a cambio de pergaminos, algunos hasta perjudiciales para la Nación Colombiana en el Exterior. Hay que decir que las experiencias y los doctorados no lo son todo. Hay que hablar de política con coherencia, con veracidad y ante todo, con practicidad, ya que los títulos no dan el sentido común para ejercer un cargo en el legislativo.

Ojalá y la comunidad colombiana residente en el exterior sea veraz, coherente y practica a la hora de emitir su voto en las próximas elecciones.