Soberbia y política, un cóctel peligroso

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. El tópico del Profe. La política debería ser entendida como un arte, y como uno de los más nobles pues por lo menos en teoría debería estar para el bienestar de la gente. Sin embargo, viendo algunos personajes y la historia se debe advertir que las motivaciones de muchos han sido a partir del ego y el narcisismo.



Dicho lo anterior en esta videocolumna se habla de esa conducta peligrosa para la humanidad a la vez que de los juegos y triquiñuelas con tal de hacerse con el "poder".



Ante las motivaciones y pasiones bajas, la virtud. Ante los soberbios, egoístas y narcisos, desprendimiento, vigilancia y temple para defender lo público, solo así lograremos hacer que Colombia sea una verdadera República Democrática

