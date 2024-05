Soacha celebra con el subcampeón Daniel Felipe Martínez

Por: Edgar Uruburu |

mayo 27, 2024

Desde el pasado 6 de mayo comenzó una de las tres grandes pruebas ciclísticas del mundo, que con anticipación daba como gran favorito a Tadeg Pogačar del UAE Team Emirates. Día tras día y hasta el final el esloveno respondió y a la vez atacó para dar una histórica lección de poder. El esloveno se hizo con la “maglia rosa” desde el segundo día para quedarse definitivamente con ella y pasando a la historia, pues además de ser el campeón superó el récord de ganador de etapas (6), superar por más de 10 minutos al segundo y campeón de los premios de montaña.

Tadeg Pogačar se coronó campeón por primera vez y en su primera presentación en el Giro. El ciclista esloveno agrega a su palmarés este título, en el que ya cuenta el de haber sido veces campeón del Tour de Francia (2020, 2021), dos veces subcampeón del mismo (2022, 2023), tercero en “la Vuelta” a España (2019) y aspira a su tercera corona en la carrera francesa, que se correrá entre el 29 de junio y el 21 de julio de 2024.

El flamante subcampeón fue el colombiano Daniel Felipe Martínez, del equipo Bora Hansgrohe. El colombiano es un corredor que poco a poco se ha formado como un gran líder y escalado no sólo las montañas de las rutas internacionales, sino las de su propia carrera personal y ciclística. Hasta la fecha su figuración más destacada había sido en el Giro de Italia del 2021, ocupando la 5 casilla. Daniel Felipe muy emocionado dedicó su actuación a sus hijos, familia y a todos los colombianos, especialmente a la gente de Soacha. Al igual que el campeón Tadeg, participará en el próximo Tour de Francia, ya no como capo, sino como gregario del esloveno Primož Roglič. El escarabajo colombiano estuvo siempre a la rueda de Pogačar y fue prácticamente el único que logró seguirlo en momentos claves, para de esa manera poder subir al segundo cajón, en una reñida lucha con el veterano Geraint Thomas, quien completó el podio.

Nairo Quintana: de Campeón a gregario de oro en el Giro

En Colombia y España la expectativa se daba por el regreso de Nairo Quintana al Team Movistar. El ciclista colombiano después de haber salido, prácticamente por la puerta de atrás, del equipo con el que obtuvo sus más grandes éxitos, incluidos el de campeón del Giro italiano en 2014, convirtiéndose en el primer colombiano y latinoamericano en subir a lo más alto del podio de tan importante competencia de World Tour. Luego en el 2016 ganó la Vuelta a España superando nada menos que a Chris Froome, en el que se considera fue el mejor año de su carrera deportiva.

Desde 2018 comenzaron las desavenencias con los directivos y director técnico y en 2019 se llegó a ningún acuerdo para continuar en el equipo. Firmó por 3 temporadas con el Arkea, Samsic, equipo que ni en esos momentos no era de categoría WorldTour sino Pro Team, es decir participando como invitado.

El sueño del ciclista boyacense era ser campeón del Tour de Francia, la única de las grandes que no había logrado, pero la pandemia, caídas y cirugías mermaron sus condiciones y su regularidad. En 2020 ocupa la casilla 17, en 2021 la 28 y en el 2022 logra el sexto lugar; pero luego es descalificado por supuesto uso de “Tramadol”, una sustancia prohibida por la UCI, pero no por la agencia mundial antidopaje. No acarreaba ninguna sanción, pero no podía participar por lo cual el equipo lo apartó de las carreras durante el resto del año.

En octubre de 2023 regresó con Movistar y comenzó un nuevo ciclo. Para el Giro del 2024 su misión fue la de servir de gregario de Einer Rubio, el otro colombiano del Movistar y líder del equipo. El cambio parece no afectó psicológicamente a Nairo, pues fue consciente que luego de un largo periodo sin equipo, con opciones de ir a uno u otro, pero sin lograrlo y de estar prácticamente en “modo inactivo” al no participar en pruebas relevantes, su nivel competitivo no era el más óptimo para pensar en triunfos importantes.

En la versión del Giro de Italia 2024 Quintana, el ex “Nairoman” renace como “El cóndor” de los Andes, pero en las montañas italianas, demostrando que aún tiene fuerzas y estrategias para el presente y el futuro. Por ello se constituyó en una pieza clave para lograr algunos de los objetivos del equipo como el de estar en el Top 10 de la clasificación general. Y lo lograron con Einer Rubio en la séptima posición. Fue protagonista en la etapa 15 donde estuvo en un grupo de escapados, luego se fue solitario soñando con la gloria de ganar esa etapa reina y sólo cedió ante el ritmo demoledor del esloveno Tadeg Pogačar, quien lo sobrepasó en los últimos kilómetros. Su esfuerzo le alcanzó para un merecido segundo lugar en la etapa que terminó en lo más alto de Livingo y obtener los puntos para al final ser cuarto en la clasificación de la montaña.

Ese día Nairo hizo recordar a los aficionados sus grandes épocas y los ilusionó con ese triunfo que alcanzó a rozar. (1) Fue una actuación destacada y meritoria y aunque después las fuerzas no fueron suficientes para estar en otras fugas e intentar ganar al menos una etapa, cumplió con parte de sus objetivos personales y de conjunto estando al lado de su capo Einer, para brindarle apoyo y protección. De esta manera Nairo regresó a Movistar dando lo mejor de sí y demostrando que a pesar de sus 34 años, aún falta por escribir una buena parte de la historia. No estará en el Tour de Francia 2024, pero “las esperanzas son las últimas que se pierden”. Quienes sí las perdieron fueron los embaladores colombianos Fernando Gaviria y Sebastián Molano que se fueron en blanco de la “corsa rosa” (Giro). Pero en términos generales la actuación de los ciclistas colombianos fue muy buena y se recuperó parte de ese prestigio que siempre han tenido.

El ciclismo italiano también tuvo una figuración destacada y un renacer en este Giro, al ganar la clasificación de los puntos con Jonathan Milan (vencedor en 3 etapas) y la camiseta blanca, que distingue al mejor de los jóvenes, con Antonio Tiberi. El mejor equipo fue el francés Decathlon AG2R. (2)