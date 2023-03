Sindicatos, cuando los esperábamos para defender al trabajador pero terminaron abusando

Por: Julio Peñaloza |

marzo 21, 2023

Los sindicatos tienen como objetivo principal la defensa de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, en algunos casos, estas organizaciones pueden convertirse en una fuente de abuso y explotación.

Existen informes de sindicatos que no respetan los derechos de los trabajadores, incluso llegando a abusar de su posición de poder. En algunos casos, estos sindicatos pueden ser cómplices de prácticas laborales injustas, beneficiando a los empleadores en lugar de a sus propios miembros.

Por ejemplo, algunos sindicatos pueden no otorgar contratos a sus colaboradores, o en otros casos les ofrecen contratos por prestación de servicios, lo que incumple con la normativa laboral. Además, algunos colaboradores son obligados a cubrir tareas que no están dentro de su área de especialización, lo que puede resultar en una carga de trabajo excesiva. Incluso, en algunos casos, los salarios que reciben estos trabajadores no cumplen ni siquiera con el salario mínimo establecido por ley.

Es importante que se tomen medidas para garantizar que los sindicatos cumplan con su rol de proteger los derechos de los trabajadores, y no apoyen prácticas laborales injustas. Por esta razón, es necesario que se exija a los sindicatos, especialmente a los cargos que ostentan privilegios, como el presidente de la CGT, CUT y de la CTC, que rindan cuentas y sean transparentes en el manejo de sus finanzas.

La falta de transparencia y la ausencia de rendición de cuentas son algunas de las principales causas por las cuales algunos sindicatos se desvían de sus objetivos originales. Los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en esta situación a menudo se enfrentan a dificultades, ya que no cuentan con la protección y el respaldo que deberían esperar de su sindicato. Es vital que se adopten medidas para garantizar que los sindicatos cumplan adecuadamente con su rol de proteger los derechos de los trabajadores y que sus acciones sean transparentes y responsables ante sus miembros y la sociedad en general.

La CGT es una de las organizaciones sindicales en Colombia que ha estado activa en la lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. A pesar de enfrentar desafíos en su labor de defensa de los derechos laborales, la CGT Colombia sigue trabajando para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores en el país.

Sin embargo, es importante que los sindicatos trabajen por el bienestar de todos los trabajadores, incluyendo aquellos que se ganan la vida a través de la venta ambulante o de pequeños negocios, quienes a menudo no son incluidos en la labor de defensa de los derechos laborales. Los trabajadores informales también merecen el apoyo y la protección de los sindicatos, y estos deberían trabajar para incluir a todos los trabajadores en su labor de defensa de los derechos laborales en Colombia.