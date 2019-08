Sincelejo, inundado de aguas negras y el alcalde ni las entidades se mosquean

La percolación es un fenómeno natural mediante el cual un líquido pasa a través de un medio filtrante. Entonces, las aguas negras de percolación resultan ser el extracto líquido de la descomposición de las aguas negras que retenidas en el alcantarillado alcanzan a aflorar en superficie a través de las tapas de los manholes o pozos de servicio. Para que eso suceda el alcantarillado debe estar funcionando mal, incluso nada de raro tiene que haya estado haciendo a presión cuando jamás y nunca ha sido diseñado para eso. Y que funcione mal a pesar de estar pagándose el servicio para que funcione correctamente es algo punible por la ley. Y el asunto es grave. Muy grave.

Se ha descubierto que las aguas de percolación son la más temible amenaza de propagación de virus de que el mundo tenga noticia, o sea que con su abulia tales autoridades estarían sometiendo a la población a graves peligros propiciatorios de fenómenos endémicos que resulta pagando la misma gente. En el caso de Sincelejo, que toma sus aguas de fuentes subterráneas aguas de escorrentía superficial de percolación implican un riesgo inminente, no se sabe de cuál grado sobre ellas. ¿Será que tampoco les interesa? ¿De cuánto podría ser el daño aquí?

“Las aguas residuales son la principal fuente de microorganismos patógenos que se transmiten a través del ambiente y que llegan a la población especialmente a través de la contaminación del agua usada para beber, agua utilizada en cultivos de vegetales o en cultivos de moluscos bivalvos, en la preparación de comida, para lavar, en el baño o en los diversos usos recreativos. El tratamiento actualmente aplicado a las aguas residuales procesadas por métodos biológicos y físico-químicos ha reducido significativamente la incidencia de enfermedades entre la población, especialmente las de etiología bacteriana, sin embargo los protozoos y los virus son más resistentes que las bacterias a muchos de estos tratamientos. Concentraciones significativas de virus son detectadas en las aguas vertidas al ambiente y en los biosólidos generados en plantas de tratamiento de agua residual y, a pesar de que se considera que hay una reducción importante de la concentración de virus, se ha estimado, a partir de los 100.000 enterovirus por litro frecuentemente detectados en el agua residual, que en una población de 300.000 habitantes pueden liberarse al medio ambiente cantidades de 109 partículas víricas en 24 horas en aguas residuales tratadas”.

Precisamente, poco menos de 300.000 habitantes sería la población de Sincelejo.

Esto lo que quiere decir es que si las aguas altamente contaminadas del alcantarillado no llegan a las plantas de tratamiento residual, que es el caso que se muestra ocurre en algunas calles del mismo centro de Sincelejo, entonces la incidencia de enfermedades no solo no se habrá reducido sino que se estaría potenciando todo su furor infeccioso. Entonces cabe preguntarse, si en condiciones de tratamiento se genera tan alto potencial de partículas víricas en 24 horas, cuánto se estará generando al no ser tratadas sino más bien puestas en contacto directo con la población. Y esto ocurre porque el tráfico vehicular salpica, incluidas las mototaxis, y las llantas se untan del líquido que termina en todas las viviendas de la población: luego la pobre muchacha del servicio trapea el garaje y el potencial viral va a sus manos, y luego a los alimentos y así sucesivamente. ¿Cuánto daño emergente le puede estar produciendo a la población la abulia del señor alcalde de Sincelejo y las entidades sometidas a su administración directa o por concesión de servicios?

Y que no se me diga que no es así porque ya hice un censo de los comerciantes afectados y se burlaron de mí como diciéndome que están aburridas de hacerlo y ni bolas les han puesto.

¡Y cómo será el cinismo! El caso de Sincelejo es desproporcionadamente oprobioso pues uno de tales focos de infección letal está a poco menos de una cuadra de donde funciona la Secretaría de Salud Municipal.

Ahora bien, como las condiciones en que la percolación ocurre son anaeróbicas, adicionalmente al potencial de infección de agrega olores malignos poco menos que diabólicos.

El asunto es que muchas veces esto se usa para hacer política. Si usted se queja es probable que en algún momento le arreglen el daño si se compromete con algunos votos. Esto ha pasado y puede volver a ocurrir.

La siguiente es una tabla que debería ser suficiente para que se movilice toda la población, y que no por instigación sino por razón, debería ser airadamente. A esta infestación ha estado siendo sometida gran parte de la población de la ciudad en sus barrios, La Trinidad, y sectores aledaños desde hace muchos años. ¿Cuándo demandarán?

En anterior oportunidad la comunidad de Sincelejo ha obligado mediante sentencia judicial a responder por los servicios que presta. Ahora a la infestación se agrega que las aguas de percolación también pueden perjudicar el acuífero. Y es imposible que esas aguas no se cuelen pues la naturaleza porosa del acuífero es precisamente dejar percolar aguas, pero aguas lluvias, limpias, no contaminadas de escorrentía superficial provenientes del mismo sistema de alcantarillado de la ciudad. Las trae limpias del acuífero y las entrega contaminadas, ¿qué negocio es este para la ciudad?

He escuchado que el señor alcalde piensa heredarle su puesto a algún pariente cercano. ¿Será que conseguirá los votos si infesta previamente la ciudad? ¿O la infestará precisamente para conseguir los votos cuando vayan a rogarle?

Nota 1. Todas las citas y la tabla 2 provienen del documento Efectos sobre la salud de la contaminación de agua y alimentos por virus emergentes humanos, un estudio tomado de internet, elaborado por Sílvia Bofill-Mas, Pilar Clemente-Casares, Néstor Albiñana-Giménez, Carlos Maluquer de Motes Porta, Ayalkibet Hundesa Gonfa y Rosina Girones Llop. Departamento de Microbiología. Facultad de Biología. Universidad de Barcelona.

Nota 2. Se podrían anexar fotos de la laguna de líquidos percolados que está casi al frente de Almacenes Olímpica, y a escasos diez metros de Carnecol. Y del que está a menos de una cuadra de la Secretaría de Salud Municipal Todos a menos de tres cuadras del centro de la ciudad. ¡Nada menos!

Posdata. Nunca jamás he atacado al alcalde de la ciudad, ahora tampoco lo hago. Esto es legítima defensa.

