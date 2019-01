Sin llegar a un acuerdo, Corte Suprema le tocó reemplazar a Barceló

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quedaron atrapados en una discusión durante varias horas para elegir a su nuevo presidente en reemplazo de José Luis Barceló, quien concluyó su periodo. Sin embargo, al no haber consenso, la propuesta que quedó sobre la mesa fue la de un presidente encargado, y el llamado a asumir la tarea fue el magistrado de la sala penal José Francisco Acuña. Pero la decisión no fue respaldada por todos los magistrados, y algunos decidieron no reconocer el nombramiento. En un acto de rebeldía, se levantaron de la mesa en medio de la discusión. Al final, Acuña quedó como encargado, mientras los magistrados de todas las salas –penal, laboral y civil– llegan a un acuerdo.

Conozca los nuevos dignatarios de la @CorteSupremaJ. Presidente encargado y presidentes de la Sala Penal, Civil, Laboral y Salas Especiales de Instrucción y Primera Instancia. Ver comunicado en el vínculo https://t.co/XrRAszBaA2 pic.twitter.com/Y3MpFCCygi — Corte Suprema de Jus (@CorteSupremaJ) January 24, 2019