Sin habla y sin trabajo: el cáncer de lengua del que aún no se recupera Marta Liliana Ruiz

La actriz y ex Señorita Santander contó el diagnóstico con el que vive hace cinco años, que el Covid le empeoró y que le obligó a tomar terapias del lenguaje

Recordada por ser Señorita Santander en 1982 y por ser la primera modelo en convertirse en actriz con su debut en Caín, Martha Liliana Ruiz sufrió uno de los momentos más difíciles de su vida hace cinco años cuando encontró una lesión en su lengua “un día me estaba cepillando y encontré una lesión mínima en la lengua, la traté con cremas, pero pasaron las semanas y no sanaba, pero tampoco dolía” inició su relato en una reciente entrevista en El Lavadero de RCN.

Después de dos diagnósticos de lesión benigna, y de haber padecido de Covid, la situación cambió: la lesión creció exponencialmente, el dolor apareció y lo que antes consideraban como benigno se convirtió en un cáncer localizado en la lengua. Someterse a una cirugía drástica le comprometería su habla y hasta su carrera, “si no me va a recuperar el habla al 100% entonces ¿para qué me la van a hacer y soportar 12 horas en eso?” Fue la respuesta de Martha Liliana cuando decidió quitarse solo el cáncer localizado.

Las consecuencias son evidentes: las erres no las pronuncia como antes, pero para ella no es mayor problema. Hace menos de un mes volvió a los teatros, donde mucha terapia del lenguaje y la compañía de su familia le ayuda a continuar con su profesión de casi 40 años, y a seguir valorando la vida desde que sintió el mayor riesgo de perderla.

