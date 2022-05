Silvestre, Francy, Reykon y más estrenos musicales

.Publicidad.

El cantautor ganador del Grammy Latino y voz líder del Vallenato a nivel mundial Silvestre Dangond, se une, nada más y nada menos que, a su hijo El Monaco, para darle vida a una fusión tropical urbana que demuestra la gran camaradería que existe entre padre e hijo, mostrando además una etapa muy conmovedora en la vida de Dangond como padre de familia. El sencillo “No tenemos la culpa” se estrena con su video musical oficial, disponible en todas las plataformas digitales de música.

Siete temas son los que integran el nuevo álbum del cantante popular ranchero Oscar Toro, a quien Colombia ha conocido con el personaje de Espinoza Paz. ‘Mi Nombre’ es el título del álbum en el que Oscar Toro interpreta temas con todo el sentimiento de la música popular y la fusión ranchera que lo caracteriza. El primero de ellos, que acompaña este lanzamiento, es ‘Allá en mis borracheras’, que se estrena el próximo 5 de mayo en todas las plataformas musicales.

El reconocido cantante mexicano Edwin Luna junto a La Trakalosa de Monterrey presentan su nuevo sencillo “No Se Lo Deseo A Nadie”. Una canción que habla de amar a quien ya no te pertenece, una de las mayores causas de dolor en un ser humano.

El cantante y compositor mexicano SAID P presenta su tema ‘SOÑÉ CONTIGO’ junto al artista colombiano Reykon, una canción con la que no puedes olvidar el amor. La canción fue escrita por Reykon y producida por Frank Santofimio y Reggi El Auténtico.

La colombiana Melissa Láhur, cantante, activista, talento revelación 2022 estrena actualmente su canción Isla Amarú en el marco del Festival BIME en Bogotá.

Karen Lizarazo, “la patrona del Vallenato” como la llaman sus seguidores, lanza hoy “Mesero”, tema en el que navega por la música popular en compañía de una de las exponentes más importantes del género, Francy, y que asegura desde ya una buena parranda entre amigas y amigos, al son de unas copas y muchas historias por contar. “Mesero”, es el abrebocas de lo que será su próximo álbum de estudio que sin duda alguna traerá todo el sabor que caracteriza a la aguachiquense que reivindica el poder femenino en el vallenato actual.

La agrupación venezolana Motherflowers compuesta por Irepelusa, Veztalone y Frank Lucas, estrenan su primer álbum de estudio denominado “Retrofuturismopsicotropical”. Este álbum que comprende 17 canciones, contiene 4 lanzadas desde octubre del 2020, 11 que fueron presentadas en cuatro ciclos los últimos viernes del mes abril y 2 temas inéditos: “Doblao” y “Qué Quieres Tú De Mí”.

Anaya lanza su sencillo BAYC, Bored Ape Yatch Club, en honor al famoso personaje de NFTs, Bored Ape, una canción de alegoría a la WEB3 y todo el movimiento del metaverso en el mundo. Para esta canción Esther Anaya ha invitado y colaborado con el famoso y exitoso rapero americano Snoop Dogg.

César Pinzón, cantautor colombiano residente en Miami, vuelve este 6 de mayo con un nuevo sencillo titulado Excesos. Pinzón co-escribe esta canción con Camila Esguerra de Ventino, con quien ya había compartido autoría en su sencillo anterior Porque Sí, y con ANIBAL; productor de la exitosa canción Playita en tu Mar. Excesos es una canción de pop con tintes de reggae y elementos de producción urbana, que atrapa al oyente y lo transporta a un exquisito placer sonoro.

Dos de las leyendas más importantes del género urbano, J ÁLVAREZ y ÑENGO FLOW, se unen en un junte extraordinario para presentar el tema “QUÍMICA” en honor a su natal Puerto Rico, que llega de la mano de On Top of The World Music y Glad Empire, sumado a la producción de Montana the Producer, para entregar a los seguidores de estos dos artistas una canción con beats de reggaetón inspirado en la conexión tan fuerte que se genera entre dos personas.

Tony Mateo Y Juan Carlos Arauzo (Lérica), el dúo más escuchado de nuestro país, se une a la banda del momento, La La Love You, y nos regalan, “La Teoría”, una combinación de diez con un resultado de estilo pop-rock. Las voces alegres y cautivadoras, ya tan características, de Tony Mateo y Juan Carlos Arauzo encajan en los ritmos frescos y rebeldes que impone la banda madrileña. Esta canción que viene con sorpresa, nos alienta a dar el paso, tirar de práctica y no quedarnos en la teoría.

Demostrando que sin duda es uno de los exponentes más importantes de la música en Latinoamérica JESSI URIBE presenta el lanzamiento de su nuevo álbum digital "BOHEMIOS DESDE CAMERINO", un compilado de éxitos interpretados por el artista desde el backstage en medio de sus shows. "BOHEMIOS DESDE CAMERINO" cuenta con 5 temas de grandes exponentes como Vicente Fernández entre ellos "AUNQUE ME DUELA EL ALMA", "PESE A QUIEN LE PESE", "YA ME VOY PARA SIEMPRE", además del éxito "CATACLISMO" de Javier Solis y "LAGRIMAS DE MI BARRIO" de Cornelio Reyna en formato en vivo. En cada video, JESSI URIBE despliega desde lo más profundo, una impecable interpretación de cada canción, en compañía de su banda.

Shey presenta “Callaíto”. La joven cantautora vuelve al ruedo musical con este nuevo sencillo luego de una breve pausa involuntaria por la pandemia. Nunca dejó de componer, de producir y afinar los detalles para sus nuevos lanzamientos.

El cantante colombiano Ac Black muestra su versatilidad con “Te hace falta”, después de su gran aparición en el mundo musical con su canción “Tan Bonita” con la que obtuvo un gran número de reproducciones en todas las plataformas digitales, Ac se puso en el radar de las grandes promesas del género urbano, conquistando a su fanaticada en sus presentaciones por la ciudad de Medellín y aledaños.

