Sigue enfermo el sistema de salud de los maestros en Colombia

Por: Gustavo Adolfo Carreño Jiménez |

mayo 29, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El sistema de salud o aseguramiento de los servicios de salud de los maestros oficiales de Colombia y sus beneficiarios es malo, siempre ha sido malo, de pésima calidad, sus operadores-ganadores de procesos licitatorios generalmente amañados y corrupción de por medio-en cada proceso cambiaban de nombre o siempre eran los mismos oferentes, abiertamente actuaban en colusión, es decir, dos o más oferentes fuertes se unen para limitar o restringir el libre juego de mercado, restando posibilidad de acción a nuevos actores y por ende la libre competencia. Finalmente el gobierno terminaba adjudicando el contrato a los operadores de siempre.

Así se manejaba el asunto de la salud de los maestros de colegios y escuelas públicas del país, la salud como una mercancía más, de sus jugosas ganancias muchos mercaderes se beneficiaron, representantes ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) sin excepción alguna, incluido la representación de los maestros (2) con voz y voto en la junta directiva, nombres entregados por la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (Fecode).

Ahora bien, una vez asegurado el botín, esto es, la contratación jugosa de los servicios de salud, los operadores se entregaban abusar de su posición dominante con la anuencia del gobierno, así ha sido desde la creación del Fomag[1], su objetivo muy noble por cierto: Garantizar recursos y condiciones a través a través de una cuenta especial de la nación, a fin de atender salud, pensiones y cesantías de todos los maestros y maestras del país.

Con estos recursos se crearía una cuenta especial, en condición de fiduciaria para manejarlos, Fiduciaria La Previsora o Fiduprevisora[2], es una Sociedad de Economía Mixta de carácter indirecto y del orden nacional, sometida al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y con control fiscal reglamentado por la Contraloría General de la República.

A pesar de los permanentes reclamos de los maestros, cada licitación del servicio de salud magisterial blindaba de los abusos a los operadores, nunca hubo mecanismos efectivos para hacer cumplir a cabalidad los contratos de servicios firmados, los maestros sentíamos que se burlaban de nosotros, por eso en cada paro ha estado marcado por los reclamos de un servicio de salud digno, oportuno, humano, efectivo.

Jamás aparecieron los medios masivos a escuchar y amplificar nuestras quejas, no había Supersalud, tampoco Ministerio Público (Procuraduría), mucho menos preocupaba esto a la dirigencia política de derecha (Uribismo, Conservadores, Liberales, Cambio Radical, Partido de la U., Partido Verde o Moir, hoy Dignidad, no podían hacerlo porque eran gobierno, participaban del negocio, de la corrupción, no podían levantar la voz de denuncia contra los malos servicios y la pésima atención en salud, sencillamente eran cómplices.

La salud del sistema de salud magisterial es una calamidad y la reforma a sus servicios una urgencia manifiesta, impostergable, inaplazable, de vida o muerte.

De las angustias, tormentos y pesares de esos servicios nadie se preocupaba, solamente los maestros sus organizaciones gremiales tomaron la bandera de cambiar este perverso sistema de salud, clamor generalizado al estar la vida y la salud de por medio, siempre denunciamos con arengas en marchas, mítines y movilizaciones:

Si no está bueno, ibuprofeno

Si no camina, Loratadina

Si sufre del corazón, acta defunción

Próxima cita, cuando se agote la lista

Cita con el especialista, la esperanza se marchita

Entrega de medicamentos pendientes, están agotados, pronto lo llamaremos

Autorización por cirugía, cuando la parca te sonría.

Se enfatiza que el sistema de salud del magisterio es un régimen especial que ampara a más de 800 mil maestros y sus beneficiarios, exceptuado de la ley 100, al igual que la fuerza pública, en dónde no existe preexistencias, periodos de carencias, copagos ni cuotas moderadoras; también es cierto que la contribución mensual del maestro al Fomag es del 5%, aportes que nunca se reflejaron en buenos servicios, realmente el servicio de salud del magisterio ha siempre especial, especialmente malo.

En ese orden de ideas el único norte claro y camino a seguir ante esta encrucijada era exigir la reforma al sistema de salud del magisterio, de ahí la apuesta por cambios democráticos en la dirección del país, a través de las reformas de transformación, modernización y cambios sociales, políticas y económicos, por eso el magisterio apoyó y se unió a las propuestas de un pacto histórico, un nuevo pacto social bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro Urrego.

Por supuesto que el magisterio apoyó el nuevo sistema de salud del magisterio, no al envejecido que opera actualmente como nuevo, lo que opera desde el 1° de mayo de nuevo nada tiene. Y esta decisión de cambio esa explicable, un gobierno aliado, una junta directiva del Fomag del lado de los maestros, la conservación de régimen especial y la eliminación de la intermediación en la salud y el mejoramiento de las condiciones laborales, salariales y prestacionales de los profesionales de la salud.

También la posibilidad de que el maestro elija libremente su Ips., la ampliación de la red de operadores, sanciones a operadores que no cumplan integralidad en el sistema, un sistema centrado en la prevención más no en la curación, eliminando el negocio de las enfermedades y fármacos que solo benefician a los mercaderes de la salud, salud ocupacional, etc., en definitiva, el nuevo modelo debe propender por una nueva arquitectura administrativa para el goce del servicio de salud de los maestros como derecho fundamental.

Nada de eso se vislumbra en el modelo recién implementado, reitero, el modelo de hoy no tiene nada de nuevo, es el viejo modelo solo que más degradado, muestra que el viejo sistema de salud se resiste a morir, sus defensores utilizan todos los medios, vías y recursos para hacerlo fracasar y volver al pasado, caduco, ineficiente, inhumano, mercantilista. El sistema operante hoy no es un pilotaje del modelo propuesto en la reforma a la salud, aunque sus detractores así lo pregonan, junto a la oposición, medios de comunicación y financistas de la salud, el esperpento de sistema de salud operante es el caótico, y vetusto, en sus estertores, por eso es tan peligroso.

Sí el sistema de salud del magisterio es “especial” y anda tan supremamente mal y sí el resto del sistema, subsidiado y contributivo están aún peor, entonces la reforma a la salud no es un capricho del gobierno, es una necesidad apremiante, urgente, inaplazable en la sociedad colombiana. Sí sigue enfermo el sistema de salud de los maestros, entonces la enfermedad del sistema de salud en general está en cuidados intensivos. Con el caos reinante actualmente los enemigos de la reforma al sistema de salud juegan estratégicamente con:

Desinformar, desacreditar y atacar al gobierno con la improvisación que hoy ronda, mostrando la contra cara del sistema de salud, misma que el nuevo modelo busca corregir. El caos reinante es la estrategia más contundente para debilitar la unidad del magisterio colombiano, la oposición juega con ello, sabe que el magisterio es un pilar fundamental del gobierno, que Fecode es el sindicato más grande del país, desde los tiempos de Alberto Alesina han buscado por todos los medios “quebrarle el espinazo a Fecode”, debilitándola, fraccionándola, rompiendo su unidad.

Finalizo con esto compañero presidente, hay que ser fieles a sus aliados que han dado todo por los proyectos de cambio en este país, por su gobierno, ahí estamos los maestros, organizaciones gloriosas y de lucha como Fecode, defendamos su unidad, se no ha dicho que estamos ante un sistema de salud de transición, pues resulta que la salud y la vida no tienen transición, no dan espera, en la medida que esa espera puede resultar dolorosa, dramática, tortuosa y en peor de los casos luctuosa. Por su puesto que esperábamos inconvenientes, fallas, inconsistencias, pero no a este nivel, sí requerimos de un nuevo modelo de salud, pero no así.

De igual manera es prioritario avanzar en la prestación de los servicios de salud directamente por el Estado, por tanto, un primer paso que debe dar el gobierno es invertir, intervenir y recuperar la red de salud pública hospitalaria en abandono por la implementación a rajatabla del neoliberalismo en los servicios sociales, es evidente el abandono de la red pública hospitalaria en la mayor parte del país. Y no menos importante, es inadmisible que con un historial tan obscuro, comprometedor y cuestionable ¿cómo es posible que una entidad financiera y un funcionario como John Mauricio Marín, alfil opositor enquistado en el gobierno del cambio gerencie Fiduprevisora, responsable de la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio?

[1] Ley 91 de 1989

[2] Decreto Ley 1547 de junio 21 de 1984