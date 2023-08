Siete millones de pesos para ganador de concurso internacional de cuento ciudad de Pupiales

Por: Albeiro Arciniegas |

agosto 28, 2023

Sigue abierta la convocatoria del XVII Concurso Internacional de Cuento Ciudad de Pupiales, 2023, evento literario que otorga un premio de 7 millones de pesos colombianos para el ganador y que está supervisado por un jurado internacional conformado por el escritor español Juan Aparicio Belmonte y los colombianos Gustavo Tatis Guerra y Celso Román.

La Fundación Gabriel García Márquez es la entidad convocante que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Municipal de Pupiales; el evento, promovido durante cerca de veinticuatro años, en cada una de sus convocatorias logra despertar interés, no solo en Colombia, sino en otros países de América y Europa. ​

Según la organización, pueden participar los escritores colombianos o extranjeros, independiente de su edad, con excepción de los ganadores y finalistas de la edición anterior, con un solo cuento, inédito, de temática libre, escrito en lengua española, máximo 2 páginas, tamaño carta, interlineado de 2.0, fuente de 12 puntos, tipo de letra Arial o Times New Roman. Las márgenes del texto no podrán ser menores a 2,5 cms por cada uno de los lados. El cuento no debe utilizar seudónimo ni identificarse con el nombre del autor, únicamente debe llevar su título.

Se establece un premio de siete millones de pesos colombianos y el Diploma de Honor “Gabriel García Márquez” de envío virtual para el primer puesto a nivel internacional. Una colección de libros (5 tomos) y el Diploma de Honor “Aurelio Arturo” de envío virtual para el mejor escritor de Colombia.

Una colección de libros (5 tomos) y el Diploma de Honor “Juan Álvarez Garzón” de envío virtual para el mejor escritor del Departamento de Nariño. Una colección de libros (5 tomos) y el Diploma de Honor “José Rafael Sañudo” de envío virtual para el mejor escritor del Municipio de Pupiales. Diploma de Honor “Guillermo Edmundo Chaves” de envío virtual para los diez trabajos que el jurado seleccione como finalistas.

La organización aclara que los diferentes premios no implican categorías de participación y, así, todos los escritores que presenten sus obras al concurso son candidatos a ganar el premio internacional. Los escritores interesados deben remitir su cuento y los datos personales al correo electrónico [email protected] hasta el próximo 30 de agosto del presente año. ​La organización aclara que es un correo exclusivo para recibir cuentos, no se responderá a ninguna persona que dirigiéndose a ese correo solicite información sobre el evento.

El veredicto con los ganadores se conocerá la tercera semana de octubre y dicho resultado se comunicará personalmente a los escritores galardonados y se difundirá por diferentes medios de comunicación. Se aclara que el premio no será declarado desierto.

Jurado calificador

Lo integran Juan Aparicio Belmonte, escritor español nacido en Londres, autor de varias novelas galardonadas con prestigiosos premios como el de Narrativa Caja Madrid, el de la editorial Lengua de Trapo, el Premio Memorial Silverio Cañada que se otorga en la Semana Negra de Gijón. Entre los libros de este autor se encuentran Mis seres queridos, Un amigo en la ciudad, Pensilvania y Ante todo criminal. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y su obra ha sido traducida al italiano y al francés.

El colombiano Gustavo Tatis Guerra, ensayista, escritor, periodista y poeta nacido en Sahagún, Córdoba. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Entre sus libros se encuentran La flor amarilla del prestidigitador (encuentros con Gabriel García Márquez y su familia), Evangelio del viento, Conjuros de navegante y Todas las formas del mundo. Actualmente reside en Cartagena donde colabora en la redacción cultural del diario El Universal de esa ciudad.

Y el autor de literatura infantil Celso Román quien nació en Bogotá. Es autor de libros para niños como Los amigos del hombre, Las cosas de la casa, El imperio de las cinco lunas, El hombre que soñaba, entre otros. Su trabajo literario ha recibido varios premios en México y Colombia.

La organización reitera la invitación a todos los escritores colombianos y extranjeros para que participen en un concurso literario que se caracteriza por su seriedad y trayectoria, el cual, hoy en día es considerado uno de los premios literarios más atractivos de los que se convocan en Colombia.