"Siempre me gustó correr": Muriel Coneo Paredes

Muriel Coneo Paredes es una atleta de nivel olímpico especializada en carreras de media distancia que ha ganado múltiples medallas a nivel continental, incluida la medalla de oro en los 1500 m en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014 y representó a Colombia en los Juegos Olímpicos 2016.

“Este año tengo como retos principales los Iberoamericanos de Atletismo que se llevarán a cabo en España, los Juegos Bolivarianos y Suramericanos y algunas competencias en Europa y Estados Unidos”, manifiesta Coneo.

Hace parte del equipo Porvenir, que es el equipo insignia del atletismo colombiano donde se encuentran los 10 mejores atletas del país; este año se sumó la marca Adidas como nueva patrocinadora de ese grupo de deportistas por lo cual cuentan con los recursos económicos y los resultados se están dando.

La cartagenera que comparte equipo con la antioqueña Carolina Tabares dice que, a nivel femenino, el atletismo colombiano ha crecido con atletas como Caterine Ibargüen y espera que siga en esa misma línea con el apoyo que se brinde a los deportistas, pues considera que se cuenta con excelente material humano.

Muriel Coneo Paredes nació en Isla Fuerte, un pequeño corregimiento de Cartagena, a los 14 años viajó a Medellín, allí se radicó y lleva ya 21 años compitiendo por la liga de Antioquia que es el departamento que la adoptó en lo deportivo y con el cual está muy agradecida.

“El atletismo me escogió a mí. Siempre me gustó correr, participé en unos juegos que Coldeportes organizó en Isla Fuerte y creo que me vieron personas que conocen el deporte y me seleccionaron y aquí estoy con los resultados que he obtenido hasta ahora”, dice Coneo con acento de satisfacción.

Admiradora de Caterine Ibargüen, espera que se obtendrán buenos resultados en los Juegos Olímpicos de París 2024, tanto para bien de los atletas colombianos que siempre se preparan con grandes objetivos, como del país en general.

Muriel Coneo Paredes es una deportista íntegra, talentosa, orgullo de las mujeres con raíces afro que se deben exaltar en este mes cuando se admira y se rinde un homenaje al bello género con respeto y tolerancia hacia la diversidad, la convivencia humana y el crecimiento personal.